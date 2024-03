“Secom por Todo o Pará" leva conhecimento e debate sobre comunicação pública a Santarém

O projeto "Secom por Todo o Pará", iniciativa da Secretaria de Estado de Comunicação (Secom), reuniu neste sábado, dia 09, em Santarém, profissionais da comunicação, em uma jornada de debates e troca de conhecimentos sobre comunicação pública. A iniciativa visa levar palestras, oficinas e conhecimento sobre a área para diversos municípios do estado.

A programação da primeira edição contou com palestras sobre a COP 30 na Amazônia, comunicação pública na região, mídias digitais e o novo consumo de informação. O evento reuniu profissionais de diversos veículos de comunicação de Santarém e cidades da região do baixo Amazonas.

O governador Helder Barbalho, por vídeo, destacou a importância da comunicação na Amazônia, especialmente em um momento crucial como a realização da COP 30. "Cobrir um evento como a COP 30 é algo desafiador, mas quero também aproveitar para agradecer a parceria fundamental que os veículos de comunicação tem feito no dia a dia do estado", disse.

A secretária adjunta de Comunicação da Secom, Alinne Passos, ressaltou a importância de integrar a comunicação e ampliar o acesso dos jornalistas às plataformas oficiais do governo. "É uma oportunidade de a própria Secom apresentar as ferramentas de acesso à informação do Governo do Pará, as plataformas e assim fazer com que o principal protagonista social, que é a população, tenha acesso a isso", reforçou.

Os palestrantes abordaram temas como as oportunidades e desafios da COP 30 para a região, o papel da comunicação pública na Amazônia, o protagonismo das mídias digitais e o novo cenário do consumo de informação.

Para os participantes, o evento foi uma oportunidade de aprendizado e atualização profissional. "É muito importante esse tipo de qualificação para poder repassar a informação com qualidade e rapidez em nosso meio", disse o jornalista Elton Pereira.

A jornalista Dani Gamboa destacou a importância de discutir os desafios da comunicação na era digital. "É um desafio cumprir o papel de informar, por isso que a gente tem que acompanhar as mudanças tecnológicas", avaliou.

O blogueiro Augusto Alves ressaltou a relevância do evento para o acesso à informação. "Tirei muitas dúvidas que vão facilitar na hora de correr atrás da informação. Eu confesso que não tinha noção do tamanho da Secretaria de Comunicação e o que ela proporciona, facilitando a apuração de notícias", contou.

O "Secom por Todo o Pará" percorrerá diversos municípios do estado, levando conhecimento e promovendo o debate sobre a comunicação pública na Amazônia.

