Março Azul: Em Óbidos, iniciaram os atendimentos da campanha de prevenção ao câncer colorretal

A cidade de Óbidos, no oeste do Pará, foi escolhida entre os municípios brasileiros para sediar a campanha "Março Azul", que visa conscientizar sobre a prevenção do câncer colorretal. A iniciativa, realizada pela Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva (SOBED) e outras entidades, oferece mais de 400 consultas e exames gratuitos com os melhores especialistas do Brasil.

A campanha "Março Azul" alerta para a importância da detecção precoce do câncer de intestino, que é um dos principais tipos de câncer no país. A doença é altamente curável se diagnosticada em fase inicial, mas ainda é responsável por milhares de mortes anualmente.

Em Óbidos, a campanha conta com o apoio da Prefeitura Municipal, da ONG Zoé e do Santa Casa de Misericórdia (Hospital Dom Floriano). Os atendimentos, que começaram neste domingo (10), incluem consultas com médicos especialistas, exames de colonoscopia e endoscopia.

No primeiro dia da campanha, cerca de 68 exames e consultas foram realizados na Santa Casa de Misericórdia (Hospital Dom Floriano). A paciente Madalena Ramos, que acompanhou seu esposo no atendimento, destacou a importância da iniciativa para a população. "Agradecemos a gestão municipal por trazer esses atendimentos para a nossa cidade. É uma oportunidade de grande relevância que nos deixa muito felizes", disse ela.



Atendimentos no Hospital Dom Floriano

A secretária municipal de Saúde, Selma Caetano, ressaltou o compromisso da gestão com a promoção da saúde pública. "Com a vinda desses médicos especialistas, as pessoas receberão este serviço aqui mesmo, sem precisar se deslocar para outra cidade. É mais saúde e mais prevenção para nossa população", afirmou.

Os atendimentos de consultas e exames de colonoscopia estão sendo realizados na ala principal do Hospital Santa Casa de Misericórdia; e os atendimentos com o médico especialista de gastroenterologia e exames de endoscopia, serão realizados no Barco Hospital Papa Francisco, a partir de terça-feira (12). Ambos os atendimentos são para consultas pré-agendadas.

Prevenção:

O câncer de intestino pode ser prevenido com a adoção de um estilo de vida saudável, incluindo:

Prática regular de exercícios físicos;

Manutenção do peso ideal;

Abstenção do tabagismo;

Consumo moderado de bebidas alcoólicas;

Dieta rica em verduras, frutas, legumes, farelos e cereais integrais;

Limitação do consumo de carne vermelha e alimentos ultraprocessados e embutidos.

Realização de exames:

A partir dos 50 anos, é recomendado realizar exames periódicos para detectar o câncer de intestino em sua fase inicial. Os principais exames são:

Teste de sangue oculto nas fezes;

Colonoscopia.

A campanha "Março Azul" é uma importante iniciativa para conscientizar a população sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer colorretal. A realização de exames regulares e a adoção de um estilo de vida saudável podem salvar vidas.

www.obidos.net.br - Informações e foto Ascom/PMO