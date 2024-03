Terra Santa: Celebração marca a reabertura da comunidade Católica São Raimundo Nonato no Chueda

Após um período de 18 anos, a Comunidade de São Raimundo Nonato, localizada no Chueda, interior de Terra Santa, testemunhou um momento histórico com a visita pastoral realizada pela Paróquia Santa Isabel de Portugal-Terra Santa, sob a liderança do Padre Rodrigo Allan.

A celebração inaugural foi marcada por uma emocionante Missa, na qual fiéis se reuniram em ação de graças pela reabertura da comunidade. Padre Rodrigo Allan conduziu a liturgia, destacando a importância desse momento para a vida espiritual e comunitária dos presentes.

Após a Eucaristia, os membros da comunidade compartilharam suas histórias e esperanças para o futuro com o Padre, enfatizando o significado profundo desse novo tempo que se inicia. Momentos de partilha e reflexão fortaleceram os laços entre os presentes e renovaram a fé na caminhada comunitária.

Durante a manhã, Padre Rodrigo Allan visitou algumas das residências mais próximas, encontrando-se com os moradores mais antigos do Chueda. Esses encontros permitiram ao Padre conhecer de perto a realidade e as necessidades da comunidade, estabelecendo um vínculo ainda mais próximo com seus membros.

O encerramento da visita foi marcado por um almoço comunitário, onde os participantes compartilharam não apenas alimentos, mas também histórias e experiências de vida. Esses momentos de convívio reforçaram os laços fraternos entre os membros da Comunidade São Raimundo Nonato.

A reabertura da comunidade representa não apenas um marco religioso, mas também um renascimento da esperança e da união entre os fiéis. Com a orientação do Padre Rodrigo Allan, a comunidade se prepara para uma nova etapa de crescimento espiritual e compromisso comunitário, consciente da importância de manter viva a chama da fé e da fraternidade.

Galeria de Fotos....



www.obidos.net.br - Informações e fotos Pascom/Terra Santa