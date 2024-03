Codec e Secretaria do Baixo Amazonas alinham ações para Distrito Industrial

Empreendimento terá 163 lotes industriais com infraestrutura completa com sistema de drenagem e eletricidade, paisagismo, entre outros serviços.

Em visita à Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará (Codec), na última sexta-feira (8), o secretário Regional de Governo do Baixo Amazonas, José Maria Tapajós, reuniu como a Diretoria da Companhia, a fim de acompanhar o andamento do processo de implantação do Distrito Industrial de Santarém, no qual foram discutidas diligências das partes junto ao Iterpa, a fim de avançar no processo de avaliação dos quatro polígonos de áreas escolhidos para receber o empreendimento, para celeridade a etapa de regulamentação fundiária pelo no Instituto de Terras do Pará (Iterpa).

O diretor de Estratégia e Relações Institucionais da Codec, Pádua Rodrigues, falou sobre o andamento do projeto: "O processo se encontra no Iterpa, que deverá ser encaminhado à Codec nos próximos dias para que Companhia faça a avaliação da área e a partir dessa avaliação, será iniciada a desapropriação das áreas pelo Estado em favor da Codec, para que assim seja possível darmos início na etapa de implantação do Distrito Industrial propriamente".

O empreendimento será instalado em uma área de aproximadamente 200 hectares BR 163 e PA 370. Dentro do distrito industrial serão disponibilizados 163 lotes industriais, subsidiados pelo governo do Estado, o projeto também irá dispor de sistema de drenagem, calçadas, ciclovias, faixas de pedestres, canteiros centrais, paisagismo e rede de distribuição de energia elétrica. O zoneamento das áreas dará prioridade a segmentos que correspondem aos maiores interesses do Estado não só para o município de Santarém, como para a região oeste de forma geral, a exemplo da agroindústria, logística, construção civil e bioindústria.

"Estamos ansiosos para que esse projeto seja efetivado e para isso, o Estado está dando todo o apoio através da Codec, como também do Iterpa, para beneficiar a população do Baixo Amazonas, e assim, possa beneficiar toda região do Oeste do Pará", destacou José Maria Tapajós, Secretário Regional de Governo do Baixo Amazonas.

Conheça - Santarém conta com a maior população da região do Baixo Amazonas e é a principal economia da região. Com um Produto Interno Bruto de R$4,6 bilhões, a participação industrial ainda corresponde a apenas 9% de participação no PIB. O município ainda possui uma economia voltada principalmente para os setores de serviços e comércio, com isso, a presença de um Distrito Industrial na região é uma demanda prioritária. Além disso, a perspectiva é de que empresas que já atuam em diferentes pontos da cidade migrem para o DI, onde terão a possibilidade de operar em um ambiente de negócios mais fortalecido em relação aos investimentos que chegam ao município, além de terem maior segurança ambiental e jurídica.

FONTE: Agência Pará