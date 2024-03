Diocese de Óbidos celebra a Ordenação Diaconal de Lucas Nogueira

"No meio de vós como aquele que serve". (Lc 22,27)

A Catedral de Sant'Ana se encheu de emoção e celebração na última noite de domingo, 10 de março, quando a Diocese de Óbidos testemunhou a Ordenação Diaconal de Lucas Nogueira. A Missa Solene foi presidida pelo Bispo Diocesano, Dom Bernardo Johannes, e contou com a participação de uma assembleia fervorosa de padres, familiares, amigos e fiéis.

Durante a cerimônia, diversos ritos simbólicos marcaram a consagração de Lucas ao serviço de Deus e da comunidade. Ele foi revestido com as vestes próprias do ministério diaconal, recebeu o Livro dos Evangelhos das mãos do Bispo, e foi acolhido com abraços e votos de paz pelo clero presente. Este momento solene representa não apenas um marco na vida de Lucas, mas também um compromisso renovado com os ensinamentos de Jesus Cristo e com a missão da Igreja.

Como parte de sua designação pastoral, Lucas Nogueira será enviado para a Paróquia Santo Antônio, em Oriximiná, onde exercerá seu ministério diaconal com dedicação e zelo. A ordenação não apenas confere responsabilidades, mas também inspira o diácono a seguir os passos de Jesus, servindo com amor, simplicidade e caridade, especialmente aos mais necessitados.

A presença de seminaristas, familiares e amigos, juntamente com os padres de diversas dioceses e arquidioceses, testemunhou a alegria e a gratidão compartilhadas neste momento especial. Que Deus dê a Lucas Nogueira o dom da perseverança e o fortaleça em seu serviço à comunidade, para que ele possa crescer no amor e na fidelidade ao Evangelho.

Galeria de Fotos....



FONTE: Diocese de Óbidos