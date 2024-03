Projeto Içá, Ação e Proteção: Cáritas Diocesanas promovem Roda de Conversa em Óbidos

ÓBIDOS - No dia 6 de março, a Diocese de Óbidos, por meio da Associação Beneficente Emaús, em colaboração com a Cáritas Diocesana, realizou uma Roda de Conversa no Cliper São Francisco, na Paróquia São Francisco e Santa Clara, no município de Óbidos. Este evento social foi uma iniciativa incluída no planejamento anual do Projeto Içá - Ação e Proteção - que visa combater o abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes.

A Roda de Conversa contou com a participação de representantes da Rede de Proteção e Serviço de Garantia de Direitos, incluindo SEMDES (CRAS/CREAS), Conselho Tutelar, Polícia Militar e Cáritas Diocesana. Estudantes entre 9 e 13 anos, acompanhados por seus professores das Escolas Frei Edmundo Bonckosch, Inglês de Souza e Raimundo Cardoso de Araújo, bem como adolescentes do Centro Social Madre Regina, estiveram presentes no evento.

O objetivo principal da atividade foi dinamizar ações pedagógicas com metodologias lúdicas, proporcionando nos ambientes escolares e em projetos sociais uma compreensão sobre prevenção, proteção e combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes.

Além das discussões sobre a temática do abuso, violência e exploração sexual contra crianças e adolescentes, foram realizadas dinâmicas, músicas e interações entre os participantes, incluindo crianças, adolescentes, profissionais da educação e coordenadores de projetos sociais.

Este evento destaca a importância da conscientização e educação contínua sobre este assunto sensível, visando a proteção e o bem-estar das crianças e adolescentes da comunidade de Óbidos.

www.obidos.net.br - Com informações e fotos da Diocese de Óbidos.