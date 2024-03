Quilombo do Ariramba recebe visita do Prefeito de Óbidos

Equipe de governo conheceu as principais demandas da localidade que é limítrofe ao município de Oriximiná.

Com a política de recuperação dos territórios que pertencem ao município de Óbidos, que ao longo do tempo deixaram de receber as políticas públicas do governo municipal, o prefeito Jaime Silva visitou no sábado (23), a comunidade Ariramba, localizada às margens do Rio Ariramba, no limite com o município de Oriximiná.

A comunidade é habitada por cerca de 30 famílias, que basicamente sobrevivem da produção tradicional da farinha de mandioca e seus derivados, e mantém os costumes herdados dos antepassados.

Entre os inúmeros problemas relatados pelos moradores durante a reunião, está a falta de microssistema de abastecimento de água, escola, posto de saúde, e o atraso na regularização fundiária de parte do território. O acesso é outra grande dificuldade, os comunitários enfrentam cerca de 8h de viagem de rabeta para chegar em Oriximiná, centro urbano mais próximo da localidade, que está há mais de 100 km de distância em linha reta da sede do município de Óbidos.

Diante da falta de suporte em diversas áreas de responsabilidade da administração, a equipe de governo liderada pelo prefeito Jaime Silva e composta pelas secretárias Zilda Bentes (Educação), Aldanete Farias (Desenvolvimento Social), Selma Caetano (Saúde) e o secretário Robson Dias (Planejamento, Orçamento e Finanças), apresentaram aos moradores a viabilidade de ações conjuntas para atender as demandas mais urgentes.

Mariano Oliveira, que preside a Associação da Comunidade Remanescente de Quilombo Ariramba (Acorqa), ressaltou que os representantes da Prefeitura de Óbidos, pela primeira vez, manifestaram interesse em cuidar do território que sempre foi esquecido.

“Estamos em uma comunidade onde essas necessidades que dissemos aqui, são reais, tanto saúde, educação, segurança, infraestrutura. Se você vê aqui nós não temos uma água de qualidade, e essa equipe vir conhecer como a gente vive é uma demonstração que nos dá ânimo. Vamos reunir com todos os moradores e espero que eles entendam o quanto isso será bom pra gente”, disse Mariano.

O agricultor Antônio da Silva, morador há mais de 30 anos do Quilombo do Ariramba, participou da reunião e lembrou que o prefeito Jaime Silva, foi o primeiro de Óbidos a ir até o local.

“Foi proveitosa a reunião, foi proveitosa as explicações que ele deu e também as secretárias. Vocês vieram conhecer as nossas dificuldades que não são poucas, principalmente o transporte escolar. Como não temos escola aqui, nossas crianças madrugam pra chegar na sala de aula, é um sacrifício que dá pena de ver. Estou esperançoso de que essa reunião possa ser o começo de uma grande parceria com a nossa comunidade”, desejou o agricultor.

Os representantes da administração municipal se colocaram à disposição para atender as demandas mais urgentes nas áreas de educação, regularização fundiária e transporte para os pacientes e moradores.

A ideia é criar um plano de ação que, gradativamente garanta a permanência dos serviços e atendimentos básicos que são de responsabilidade da Prefeitura de Óbidos.

“Na verdade, nós estamos cumprindo aqui o que nós prometemos quando nós assumimos o município, que é manter o território em respeito à Lei Orgânica do município e ao seu povo. Eu não estou fazendo mais nada do que isso, resgatando, conhecendo, conversando com aquelas pessoas que, por muito tempo, ficaram sobre os domínios de outro município, quando na verdade são do nosso território. Nós queremos o nosso território, nós queremos as pessoas que moram nesse território, pra que a gente possa fazer políticas públicas que venham atender os interesses dessas pessoas, as necessidades delas. Esses irmãos nossos ficaram por muito tempo largados, à mercê, e não é um problema de Oriximiná, não estamos fazendo conflito fundiário com Oriximiná, inclusive essas pessoas estão no censo [Censo Demográfico 2022] de Óbidos, por isso estamos iniciando uma ação conjunta com essa comunidade, nesse primeiro momento de entendimento, para que a partir daí, nós consigamos dar o suporte que eles têm direito”, explicou o prefeito Jaime Silva.

O governo municipal aguarda o contato dos representantes da comunidade que, vão repassar os assuntos tratados na reunião para os demais moradores, para definir o início dos trabalhos no Quilombo Ariramba.

Galeria de Fotos...



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/6829-quilombo-do-ariramba-recebe-visita-do-prefeito-de-obidos#sigProId51c12db5de View the embedded image gallery online at:

Fonte:Comunicação/PMO – Por Érique Figueredo