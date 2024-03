ÓBIDOS: Prefeitura Inaugura a Sede da Secretaria Municipal da Mulher

Na última quinta-feira (28), a cidade de Óbidos celebrou um avanço significativo na luta pelos direitos das mulheres com a inauguração da Secretaria Municipal da Mulher (SEMM). O evento solene, que contou com a presença de centenas de mulheres obidenses, marcou não apenas a abertura da sede do novo órgão, mas também a posse da primeira secretária, Cristiane Silva de Souza, em um ato conduzido pelo prefeito Jaime Silva.

Cristiane Silva de Souza, advogada e ex-presidente da Câmara de Vereadores, assumiu o desafio com determinação, expressando o compromisso de oferecer um espaço acolhedor e empoderador para as mulheres de Óbidos. Ela ressaltou a importância da SEMM como um exemplo pioneiro na região, destinado a garantir que as mulheres se sintam valorizadas e tenham oportunidades para desenvolver todo o seu potencial.

Cristiane SOuza foi empossada na SEMM pelo Prefeito Jaime Silva

Criada por meio da Lei Municipal Nº 5.919 de 10 de abril de 2023, a SEMM tem como missão primordial promover a conscientização dos direitos e deveres das mulheres, bem como enfrentar a violência de gênero e fomentar a geração de renda feminina.

Entre as atividades iniciais da SEMM, destacam-se os atendimentos especializados oferecidos por profissionais de serviço social, psicologia e assessoria jurídica, além de cursos voltados para capacitação e geração de emprego. A secretaria também irá coordenar encaminhamentos para serviços de saúde específicos para mulheres e coletar dados estatísticos sobre questões relevantes, como violência doméstica e participação feminina no mercado de trabalho local.

A primeira-dama de Óbidos, Alice Silva, uma das incentivadoras da criação do órgão, expressou confiança no impacto positivo da SEMM na comunidade, especialmente na promoção do bem-estar e no combate às desigualdades de gênero.

O prefeito Jaime Silva, por sua vez, afirmou o compromisso do governo municipal em fortalecer e expandir os projetos da SEMM, reconhecendo o momento histórico que representa para Óbidos.

A sede da Secretaria Municipal da Mulher está localizada na Avenida Prefeito Nelson Sousa, bairro Cidade Nova, e estará aberta ao público de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.

Com a inauguração da SEMM, Óbidos reafirma seu compromisso com a igualdade de gênero e se destaca como um exemplo na promoção dos direitos e no empoderamento das mulheres.

www.obidos.net.br - Com informações e fotos Ascom/PMO