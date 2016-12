Está acontecendo em Óbidos VII Exposição Internacional de Presépios

Está acontecendo em Óbidos, no Cliper de Sant´Ana, VII Exposição Internacional de Presépios do Baixo Amazonas, que iniciou no dia 11 de dezembro, promovida pela Diocese de Óbidos e a Paróquia de Sant´Ana a qual se estenderá até o dia 27 de dezembro.

A exposição conta com o acervo vindo de países como Filipinas, França, Malawi, Moçambique, Itália, Alemanha, México, República Tcheca entre outros países, como também presépios das comunidades de Óbidos, que a cada ano vem aumentando o número de presépios apresentados pelas comunidades obidenses.

No período do evento está acontecendo apresentações natalinas em uma longa programação, até o dia do encerramento, 27 de dezembro. Na noite deste domingo, dia 11, logo após a Santa missa, registramos a apresentação do musical de um Coral, o qual foi muito aplaudido pelas pessoas que estavam presentes.

Segundo a devoção franciscana, o presépio foi encenado pela primeira vez por São Francisco de Assis, na cidadezinha de Greccio, na Itália. A representação foi feita ao vivo no dia 25 de dezembro de 1.223, usando animais e pessoas da região. Com os franciscanos, essa devoção ganhou o mundo.

Fotos de Wander N Andrade

FOTOS....



