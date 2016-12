Grupo Amigão Santa Terezinha realiza ação solidária em Óbidos

O Grupo Amigão Santa Terezinha realizou no dia 24 de dezembro uma ação beneficente no Bairro de São José Operário, onde foram distribuídos 700 brinquedos para as crianças do bairro, como também houve sorteios de bicicletas e outros presentes.

Durante o evento, lanches foram servidos para as crianças que foram em busca de um presente.

O Grupo Amigão deseja para toda a população obidense um Feliz Natal e um Prospero ano novo!

Fotos de Odirlei Santos

