 Alunos do Ensino Médio, em Óbidos, socializaram trabalhos escolares

Professores e alunos da Escola São José socializaram nesta terça-feira, dia 20, trabalhos desenvolvidos nas escolas do Ensino Médio São José e Maurício Hamoy, em Óbidos, relacionadas a várias áreas do conhecimento, como a matemática, sociologia e outras.

O projeto de curiosidades matemáticas, teve como objetivo sair um pouco do formalismo da matemática visto em sala de aula, passando para a prática e os alunos mostraram vários jogos que utilizam o raciocínio lógico da matemática, entre outras curiosidades, orientados pelos professores.

O Prof. José Marcos Amarante, nos informou que os alunos se saíram muito bem na confecção, apresentação dos trabalhos e que interagiu com todos os alunos da escola. “É muito gratificante ver nossos alunos interagindo com o conhecimento matemático. Então eu me senti feliz como orientador desses projetos”, comentou Marcos.

Segundo informação do Prof. Marcos, todas as turmas do 3º ano da Escola São José se envolveram no projeto e que os trabalhos apresentados farão parte do processo avaliativo dos alunos, referente ao 4º bimestre.

A Profa. Kely Simone, falou sobre o projeto “SOS Orla Marítima”, do qual vários professores e alunos das duas escolas participaram, sob coordenação do Prof. Carlos Vieira. Esse projeto mobilizou os alunos que fizeram uma limpeza na orla da cidade de Óbidos e juntaram cerca de 300 sacos de lixo que estavam espalhados pelas margens do Rio Amazonas.

Os alunos apresentaram o trabalho mostrando a situação que a cidade se encontra referente a coleta de lixos, que está espalhado por toda a cidade, entretanto o Proeje SOS, deu maior atenção a Orla Marítima.

“Os alunos fizeram uma análise das consequências que a falta de coleta pode ocasionar na vida das pessoa e no meio ambiente. Hoje o dia aqui, foi para mostrar o que eles observaram, analisaram e que medidas poderiam ser tomadas”, informou a Prof. Kely.

Segundo a profa. Kely, projetos como esse deveriam ser feitos constantemente envolvendo órgão da Prefeitura, da população local, pois, segundo ela, as pessoas ficaram admiradas ao ver os alunos limpando a cidade e que os alunos passaram a mensagem de que é preciso manter esses locais limpos e sem lixo.

A professora destacou que os alunos analisaram que o pior local era a Praça José Veríssimo, no Centro Comercial, que estava cheio de lixo espalhados, com urubus e odor estava muito forte, o que afasta os clientes do comércio.

“O Projeto foi só um dia e não foi suficiente, deve ter continuidade. Foi observado que faltam lixeiras no local, a falta de consciência e a sensibilização das pessoas que deve ser feita constantemente. Nós trabalhamos desde o porto de cima até a Pasquarelli e não imaginavam que iam encontrar a situação que encontraram”, finalizou Profa. Kely.

