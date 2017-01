Sespa recomenda vacina contra febre amarela em 13 municípios do oeste do PA, Óbidos está na lista

A Secretaria de Saúde do Estado (Sespa) recomenda que todos os municípios estado imunize 100% da população, após o surto febre amarela em Minas Gerais. No oeste do Pará, além de Santarém e Óbidos, 13 municípios estão na lista. Conforme comunicado da Sespa, apesar da preocupação com o surto, não há nenhum registro de febre amarela em Santarém. Não há informações da doença nos outros municípios do oeste do Pará.



A Sespa destaca que a recomendação não é uma campanha de imunização, por isso não foram informadas data de início ou limite para que as pessoas possam se vacinar. Em Santarém, a Divisão de Vigilância em Saúde (Divisa) comunicou que as doses da vacina estão disponíveis nas unidades básicas de saúde e faz parte do calendário da secretaria. A Sespa informou que entre 2010 e 2016 foram confirmados cinco casos de febre amarela no Pará, e destes, três evoluíram para óbito.



Depois de Minas Gerais decretar situação de emergência por causa da febre amarela os postos de saúde de Santarém registraram aumento na procura por vacinas. Muitas pessoas tem procurado os postos de saúde dos bairros e comunidades rurais e região de rios para se imunizarem. De acordo com Divisão de Vigilância (Divisa) o último registro de febre amarela foi há mais de 10 anos no município.

Confira a lista dos municípios do oeste do Pará

Alenquer

Almeirim

Curuá

Belterra

Juruti

Mojuí dos Campos

Monte Alegre

Óbidos

Oriximiná

Placas

Prainha

Santarém

Terra Santa

Quem pode ou não tomar a vacina

Deve tomar a vacina contra a febre amarela todo morador de município com o vírus circulando ou visitante desses lugares, 10 dias antes de viajar. Grávidas, crianças com menos de seis meses de idade, alérgicos a ovos e pessoas que vivem em áreas sem alto risco do vírus não devem tomar a vacina. Pessoas com mais de 60 anos devem consultar um médico antes de se vacinar.



A doença

A febre amarela é uma doença infecciosa causada por um vírus e transmitida por mosquitos. A infecção pode ser categorizada de duas formas: febre amarela urbana, quando é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti ou febre amarela silvestre, quando transmitida pelos mosquitos Haemagogus e Sabethe, que vivem nas matas e na beira dos rios.



A doença é considerada aguda e hemorrágica e recebe este nome, pois causa amarelidão do corpo (icterícia), febre alta e hemorragia em diversos graus. Não pode tomar remédios a base de ácido acetilsalicílico. O vírus é tropical e mais comum na América do Sul e na África. Apesar de ser considerado um vírus perigoso, a maioria das pessoas não apresenta sintomas e evoluem para a cura.



Existem dois ciclos da febre amarela. A febre amarela silvestre, em que mosquitos destas regiões se infectam picando primatas com a doença e podem transmitir a um humano que visite este habitat. A febre amarela urbana, em que um humano infectado anteriormente pela febre amarela silvestre a transmite para mosquitos urbanos, como o Aedes aegypti, que a espalham.

Fonte: G1/Santarém/Sespa

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.