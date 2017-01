Secretária de Educação de Óbidos divulga Calendário Escolar 2017

Em entrevista coletiva realizada nesta sexta-feira, dia 27, a Secretária de Educação Ananilva Pereira, falou sobre o início do ano letivo de 2017, que acontecerá no dia 02 de março, para alunos da zona urbana e rural. Falou sobre o Calendário Escolar, da portaria de matrícula e lotação dos professores, documento que irão orientar o funcionamento das escolas este ano.

Ananilva iniciou a coletiva informado que os documentos foram construídos junto com representantes da sociedade obidense, em que os servidores da educação e várias entidades representativas participaram do momento de discussão e da construção do calendário de matrícula e do calendário de funcionamento do ano letivo de 2017.

Quanto as Matriculas

- As matriculas para alunos antigos (rematrícula) iniciará na segunda-feira, dia 29 de fevereiro;

- Para os alunos novos, as matrículas iniciarão na quarta-feira, dia 1º de fevereiro;

Documentação necessária: - Duas fotos 3 x 4; Certidão de nascimento; CPF, Carteira de Vacinação para as crianças pequenas; RG ou Cpf do responsável, nº do NIS, pra quem for beneficiada pelo Bolsa Família e comprovante de residência; histórico escolar ou ressalva, para alunos que estão mudando de escola. RG somente para os alunos que estarão concluindo o nono ano.

Segundo Ananilva, os diretores das escolas foram alertados para que não haja reserva e vagas e se isso por acaso aconteça, pediu para os pais que façam a denúncia. “Os nossos diretores estão avisados, estão orientados, que essa é uma prática que não vamos tolerar”, alertou Ananilva.

“Esperamos que essa semana da matrícula seja tranquila, por que? Nós vamos trazer o maternal para o centro da cidade, que será na escola José Tostes; no Bairro de Santa Terezinha, na escola Valente do Couto e vamos ter pré-escola em todas as escolas do ensino fundamental. Caso a escola não consiga abarcar toda demanda, pedimos aos pais que procurem a escola mais próxima de sua residência para matricular seus filhos, para que eles não fiquem fora da escola” informou Ananilva.

Quanto ao transporte escolar, Ananilva informou que haverá uma nova licitação e que o Coordenador do Transporte Ecolar, Sr. Moises, já está fazendo o levantamento das rotas que serão atendidas pelo transporte escolar. “Nós precisamos de um Plano Municipal do Transporte Escolar estabelecendo as rotas, pois alguns problemas que aconteceram no passado, este ano, esperamos que não aconteça”, comentou Ananilva.

Ananilva também informou que os ônibus estão sucateados e estão sem condições de rodar, mas que estão fazendo o levantamento de peças para colocar os ônibus em funcionamento e atender os alunos com segurança.

Existe um portal da Secretaria de Educação, que oferece vários serviços aos pais e que poderá ser acessado no seguinte link: Gestor Educacional de Óbidos

Fotos de Odirlei Santos

