Secretaria de cultura e órgãos de segurança definem estratégias para o Carnapauxis 2017

Foram definidos os horários de duração das seis noites do evento. Policias Civil, Militar, Conselho Tutelar e Demutran, apresentaram os seus planos de atuação.

A segurança dos brincantes no período oficial do Carnapauxis 2017, que será realizado de 23 a 28 de fevereiro, em Óbidos, oeste do Pará, foi a pauta principal da reunião realizada no final da tarde de quarta-feira (8), na delegacia de Polícia Civil, entre os órgãos de segurança e a organização do evento.

Participaram do encontro os representantes das policias Civil e Militar; Conselho Tutelar; Departamento Municipal de Trânsito (Demutran); e o secretário municipal de Cultura e Turismo, Luiz Carlos Gama.

O secretário de cultura apresentou o cronograma montado para as seis noites de carnaval, os itinerários dos blocos e o plano de interdição das ruas próximas ao “Fobodromo”. Na oportunidade foram apresentadas também, as mudanças na organização do evento, motivadas pela limitação dos recursos financeiros. “Nós fizemos uma detalhada apresentação do nosso planejamento, e colocamos o nosso plano a disposição das instituições para as observações pertinentes, já que a segurança é umas das nossas prioridades”, disse o secretário.

Alguns pontos importantes - como os horários de encerramento das seis noites de carnaval - foram definidos na reunião. No dia 23 (quinta-feira), o evento irá até às 22h. No dia 24 (sexta-feira), o horário se estenderá até às 00hs. Nos dias 25, 26, 27 e 28 (sábado, domingo, segunda e terça), o carnaval encerrará às 2h00.

A organização do trânsito ao entorno da área do evento, também foi definida. O Demutran informou que a estratégia utilizada será a mesma dos anos anteriores. Haverá credenciamento dos veículos da coordenação e dos moradores das ruas próximas ao local, para garantir o trânsito livre. O apoio dos agentes do Detran-Pará também foi confirmado para o período oficial do Carnapauxis.

A 29º Companhia Independente de Polícia de Óbidos (29º CIPM), informou que está readaptando o plano de atuação para o carnaval, devido a contenção de despesas da corporação. O envio de reforços para Óbidos deve ser menor do que nos anos anteriores. Até agora foi confirmado o envio de 30 policiais militares. “Nós já temos o mapeamento dos trechos que necessitam de um policiamento maior, e a forma como devemos monitorar a praça. A redução do efetivo policial que será enviado para cá, não afetará na eficiência do trabalho que será desenvolvido pela PM”, garantiu o aspirante Garcia, subcomandante da 29º CIPM.

O Delegado Thiago Mendes, que solicitou a reunião com os órgãos envolvidos na segurança do carnaval, ressaltou que nos últimos dois anos, não foram registrados crimes como latrocínio e homicídios no Carnapauxis, e que o esquema de segurança para a edição deste ano, atenderá a demanda. “Esse modelo que nós já tínhamos de segurança, ele está sendo realinhado pra nossa atual realidade aqui do município. Você pode ter certeza que, quem virá brincar o carnaval vai encontrar um sistema de segurança efetivo”.

Algumas alterações na programação foram sugeridas durante a reunião. As sugestões serão pauta do próximo encontro do secretário de cultura, com os coordenadores dos sete blocos carnavalescos. “No geral o nosso planejamento não sofrerá grandes mudanças. Algumas sugestões e questionamentos que surgiram durante essa reunião, mas que nós vamos levar ao conhecimento dos blocos, para definirmos como vamos atender à essas solicitações”, finalizou Luiz Carlos.

Por: Érique Figueirêdo// Fotos: Odirlei Santos – Ascom/PMO

