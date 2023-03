Equipe pedagógica conhece nova estrutura organizacional da Secretaria de Educação de Óbidos.

Mudanças na área da educação foram tema de reunião com profissionais que atuam nas zonas urbana e rural.

Uma reunião realizada na manhã desta segunda-feira (13), no auditório da Casa de Cultura, marcou a apresentação da nova estrutura organizacional da Diretoria de Ensino e Aprendizagem (DEA) da Secretaria Municipal de Educação (Semed), que fará parte da nova metodologia de trabalho de gestores e coordenadores pedagógicos das escolas dos meios urbano e rural.

A reunião de alinhamento faz parte do plano de reorganização e modernização da rede municipal de ensino. Desde o ano passado, esse projeto vem sendo planejado por meio de pesquisa e diálogo permanente com os profissionais que atuam no município. O objetivo principal é sanar os prejuízos deixados para a educação por conta da pandemia da Covid-19.

O professor e doutor em educação, Luiz Airoza, consultor da Semed de Óbidos, explica que será editado um decreto para declarar situação emergência na rede municipal de ensino.

“Esse decreto, entre outros motivos, é motivado pela grande evasão escolar que o município sofreu. De 2019 para 2022, foram mais de 2.600 matrículas a menos que nós tivemos na rede municipal, principalmente nos anos iniciais, e nós queremos saber: ‘Onde estão essas crianças entre seis e dez anos que não retornaram à sala de aula?’”, explicou o educador.

A intervenção por meio do decreto de emergência, mais que uma necessidade, colocará Óbidos no lugar de protagonismo, quanto a implementação de políticas públicas que buscam a recomposição das perdas no ensino-aprendizagem, provocadas pelo distanciamento dos alunos da sala de aula, no período pandêmico.

“Vamos trabalhar para trazer esses alunos de volta, mantê-los na sala de aula com novas atividades. Essa reunião de hoje [segunda-feira] é para anunciar aos diretores e coordenadores esse trabalho que está sendo feito a pedido do prefeito Jaime Silva”, enfatizou o consultor de educação.

Mudanças

A nova estrutura organizacional da Semed está sendo trabalhada desde julho de 2022. Após pesquisa e acompanhamento da realidade local, foram definidas as primeiras intervenções administrativas na pasta da educação.

“Nós começamos a reorganizar a Secretaria de Educação com a criação da Diretoria de Ensino e Aprendizagem, que é constituída por três coordenações: coordenação de educação infantil, anos iniciais e anos finais, além de quatro núcleos: núcleo de organização de eventos e comunicação; outro que cuida da educação quilombola; educação inclusiva, jovens e adultos, além do núcleo multidisciplinar, que conta com o auxílio de profissionais das áreas da assistência social, psicologia e psicopedagogia”, explicou Airoza.

Os departamentos recém-criados já estão funcionando em fase experimental, o que representa um passo largo para a reestruturação de toda a Semed, que contará ainda com uma nova diretoria de logística e administrativa.

Serão destinados profissionais capacitados para cada um dos novos departamentos criados, seus núcleos e demais diretorias.

Na oportunidade, foram apresentadas ainda, as novas estratégias para busca ativa dos alunos que não retornaram às escolas, manutenção e aperfeiçoamento dos projetos pedagógicos e o calendário de formação permanente dos profissionais da educação.

A busca ativa escolar deve ser ampliada na cidade e no interior, o que para a diretora do polo Cruzeirão, que conta com cinco escolas na área de terra firme, é muito importante para resgatar os alunos que deixaram de ir à sala de aula.

“A questão da busca ativa, nós temos muitos alunos evadidos no polo. Eu creio que irá facilitar a busca desses alunos para que retornem às escolas”, disse.

O decreto de emergência na educação de Óbidos deve ser lançado em breve e terá ampla divulgação para conhecimento da sociedade local.

FONTE: Comunicação/PMO