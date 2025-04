TERÇA DA CULTURA POPULAR: “Com a Pulga Atrás da Orelha”

Célio Simões (*)

Essa expressão estar, ficar ou andar “COM A PULGA ATRÁS DA ORELHA” significa ter suspeitas de que alguém está aprontando alguma coisa contra você, que movido pelo “desconfiômetro”, se mostra cabreiro e desconfiado.

Desde a mais remota antiguidade, o ser humano sempre foi e ainda tem sido vítima da pulga, pois antes não se conhecida nenhum veneno capaz de exterminar essa praga do ambiente doméstico, que se intrujava em todos os cantos, brechas e escaninhos das residências, hospitais, quartéis, escolas, repartições, empresas, cinemas e muitos outros espaços.

As pulgas estão entre os insetos que mais causam problemas ao ser humano e também aos animais. O nome vem do grego Siphon - sifão, e apteros - sem asas, pois as pulgas, embora desprovidas de asas, pulam cerca de 300 vezes a sua própria altura, o que as torna campeãs de salto, justificado sonho de qualquer atleta olímpico.

No mundo todo podem ser encontradas mais de três mil espécies de pulgas e a cota brasileira nesse monumental acervo é de mais de 50 espécies, das quais quase 40 são encontradas no Estado de São Paulo. Extremamente prejudiciais à saúde, até meados do século XX a pulga era, sem qualquer dúvida, um problema muito grave, responsável por transmissão de doenças, aninhando-se em colchões, almofadas, armários e até nos cabelos das pessoas.

Sua incômoda presença inspirou mundo afora as famosas “feiras da pulga” ou “mercado de pulgas”, muito comuns na Europa e EEUU, comércios de rua ou de espaços confinados, de caráter sazonal, onde se vendem produtos usados como roupas, livros, utensílios domésticos, brinquedos e móveis antigos que pelo bom estado em que se encontram, ainda podem ser negociados. Surgidas nos arredores de Paris na década de 1880, em seus primórdios as peças de vestuário comercializadas vinham infestadas de pulgas, daí a denominação que popularmente a consagrou mundo afora.

Se nas roupas já incomodam, imagine o desconforto de uma pessoa com um bicho desses atrás da orelha. O gesto de coçar a orelha quando estamos desconfiados, a modo quando nela está alojado o incomodatício bichinho, pode ser uma das explicações para esta corriqueira expressão.

Na Espanha, se diz “tener la mosca detrás de la oreja”. Em Portugal, "estar com a pulga atrás da orelha" demonstra que alguém tem suspeita em relação a algo ou a outrem, que lhe deixa intranquilo. Lá como aqui, é comum alguém dizer: "fiquei com a pulga atrás da orelha depois de ouvir a conversa".

Na literatura brasileira, a expressão aparece em vários livros, os mais conhecidos o de Christiane Gribel e o de Ana Elisa Ribeiro. No primeiro, a autora explica de forma divertida, as muitas falas engraçadas que os adultos usam, dentre elas, "estar com a pulga atrás da orelha". O segundo conta a história de um menino curioso, que adora perguntar tudo para todo mundo.

Na música popular, a dupla Tenório & Praense incluíu em seu vasto repertório a música “COM A PULGA ATRÁS DA ORELHA”, cuja letra é tão irreverente como a de outra composição deles, denominada “Fui chifrado na internet”...

José Cornélio dos Santos, em seu livro “Lembranças de um Obidense” (edição do autor, 1994, pág. 26) narra com bom humor a sua atribulada trajetória de menino pobre do interior até se tornar um vitorioso empresário em Belém, descrevendo assim essa sensação de desconforto emocional: “Durante pouco mais de um ano, os nossos negócios cresceram e os invejosos não se conformavam com o nosso sucesso, até que um dia o dono do prédio onde tínhamos a mercearia, resolveu pedir o mesmo, alegando que precisava do imóvel para uso próprio. Notamos que havia “algo no ar” e o nosso negócio começou a estremecer e tirar o nosso ritmo”. Ele não disse explicitamente, mas deixou subentendido que a desconfiança fez com que a pulga desse sinal de vida, atrás da orelha do saudoso escritor.

Realmente, essa angústia é recorrente quando existe “algo no ar” que nos aflige. E há situações em que esse sentimento expectante se torna comum em humanos e animais. Por exemplo, quando o pastor alemão da policia, olhos atentos, faro apurado e “com a pulga coçando atrás da orelha”, passa a esquadrinhar as malas na esteira de bagagem dos aeroportos. Quando isso acontece, esse bichinho incômodo também se instala atrás da orelha de certos passageiros, principalmente daqueles que, dando uma de espertos, resolvem arrostar o perigo de transportar às escondidas, coisas que a lei não permite...

(*) O autor é advogado, escritor, professor, palestrante, poeta e memorialista. É membro da Academia Paraense de Letras, da Academia Paraense de Letras Jurídicas, da Academia Paraense de Jornalismo, da Academia Artística e Literária de Óbidos, da Academia Paraense Literária Interiorana, da Confraria Brasileira de Letras, do Instituto dos Advogados do Pará, do Instituto Histórico e Geográfico do Pará, do Instituto Histórico e Geográfico do Tapajós e da União dos Juristas Católicos de Belém. Instituto Histórico e Geográfico do Tapajós.