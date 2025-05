TERÇA DA CULTURA POPULAR: “São Outros Quinhentos”

Célio Simões (*)

A expressão "OUTROS QUINHENTOS" tem origem numa prática legal da Península Ibérica. Antigamente, uma multa de 500 soldos (moeda de ouro na Roma antiga) era aplicada a quem injuriasse um nobre, cujo valor teria que ser pago para que o infrator pudesse merecer a absolvição. Porém, mesmo com o pagamento, se a ofensa fosse repetida, o reincidente teria que pagar outros 500 soldos, dizendo as autoridades que eram "OUTROS QUINHENTOS", e não aqueles já quitados, indicativo de que se tratava de nova culpa e outra penalidade, embora no mesmo valor pecuniário, pela repetição da injúria.

Luís da Câmara Cascudo, historiador, sociólogo, musicólogo, antropólogo, etnógrafo, folclorista, poeta, cronista, professor, advogado, jornalista, escritor prolífero que viveu em Natal (RN), dedicando-se ao estudo do folclore e da cultura brasileira, em seu “Locuções Tradicionais no Brasil”, confirma que se o condenado voltasse a cometer delito semelhante ao anterior, pagaria outros 500 soldos:“Compreende-se que outra qualquer vilta, vitupério sem razão, posterior à multa cobrada, não seria incluída na primeira. Matéria para novo julgamento. Outra culpa. Outro dever. Seriam, evidentemente, outros quinhentos”.

A partir dessa prática punitiva, chegou-se ao longo do tempo a essa conhecida expressão, cujo significado atual indica algo que é diferente, que refoge do senso comum, que representa uma nova situação, tendo como corolário consequências mais agravantes ou algo muito mais difícil. Basta exemplificar, para ser facilmente entendido: “Emprestar dinheiro em banco é fácil, mas pagar os juros que eles cobram, são outros quinhentos” ...

O saudoso apresentador, ator, cantor, músico e compositor paulista Rolando Boldrin, um dos maiores divulgadores da vida interiorana, da cultura caipira e da música sertaneja, num dos programas televisivos em que contava seus “causus”, ofereceu outra explicação para a origem da expressão “SÃO OUTROS QUINHENTOS”, tão histriônica quanto imaginativa.

Explicou o artista que quando o padrão monetário no Brasil era o mil-réis, apareceu numa cidadezinha do interior um sujeito espertalhão, com o objetivo de aplicar um golpe para ganhar dinheiro fácil dos ingênuos moradores locais. Concebeu o pilantra e pôs em prática uma narrativa fantasiosa - a de que deixara aos cuidados do vigário da paróquia, homem insuspeito e confiável, a vultosa quantia de 500 mil-réis - enquanto ele se ausentaria durante certo tempo, em demorada viagem para outro estado. O religioso teria assumido, sob palavra de honra, o compromisso de lhe devolver o mesmo valor, quando um dia voltasse. Tudo papo furado, coisa de trapaceiro passado na casca do alho.

Concebido o golpe infame, o safado saiu alardeando para todo mundo essa história fantasiosa, justificando que a significativa quantia que deixaria sob a custódia do padre, ele a ganhara honestamente, pelo seu intenso e diuturno labor como caixeiro-viajante que lhe rendera polpudas comissões, mercê das vendas que realizara por toda aquela região.

Depois de propositadamente alardear tal fábula pelos lugares públicos de maior concentração de pessoas, o arguto trambiqueiro sumiu por meses, mas um dia finalmente voltou, com o óbvio intuito de rematar o golpe adrede preparado, tendo encontrado o sacerdote oficiando a missa de domingo na principal igreja da comunidade, que apinhada de gente anônima e dos figurões do lugar, assistia embevecida as exortações da homilia do eloquente presbítero.

Nem bem o pároco encerrou sua prédica, surge o espertalhão próximo do altar e perante uma plateia perplexa, incisivamente passou a exigir a devolução da quantia supostamente confiada ao clérigo, alegando urgência pois precisava viajar no dia seguinte, deixando-o atordoado e sem entender nada, limitando-se a jurar por todos os santos da Côrte Celeste, que não guardara quantia nenhuma, nem dele nem de ninguém.

- Claro que deixei os 500 mil-réis com o senhor, obtemperou o malandro aos gritos! E não adianta se fingir de inocente, pois aqui na cidade todo mundo sabe desse fato, asseverou o golpista sem nem tremer a cara.

Na igreja formou-se grande alarido, com alguns manifestando incredulidade e outros censurando a suposta velhacaria do padre, que imotivadamente se recusava a devolver o numerário que lhe fora confiado. A discussão seguiu acalorada, o padre alegando nada saber sobre o assunto e o trambiqueiro cobrando a pequena fortuna que afirmava ter deixado sob a sua guarda.

Foi quando surgiu no imbróglio uma terceira personagem - o rico e poderoso coronel do lugar, fazendeiro, chefe político influente e grande amigo do padre - que sensibilizado pela saia justa pela qual estava passando seu estimado amigo e querendo livrá-lo daquele descomunal constrangimento (até mesmo porque, homem vivido, já percebera toda a armação daquele refinado pilantra) interferiu bradando para o vigarista, com seu vozeirão de derrubar muro, que ele estava redondamente equivocado:

- O senhor está enganado! Não foi com o vigário que o senhor deixou os seus 500 mil-réis. Foi comigo, tá lembrado? Depois da missa passe na minha casa que eu vou lhe devolver tudo, lá a gente vai conversar direitinho, isso eu lhe garanto... Disse e deixou flutuando no ar a subjacente ameaça de dar uma peia naquele escroque, quando ele fosse receber a tal grana em sua residência.

Mas o embusteiro, pilantra escolado, daquele tipo que fareja dinheiro mesmo quando está constipado, percebendo que poderia tirar duplo proveito daquela situação, retrucou de bate pronto na presença dos fiéis que lotavam a igreja:

- Coronel, no momento só estou querendo receber os 500 mil-réis que ficaram com o padre. Aqueles que o senhor diz que eu deixei com o senhor, “SÃO OUTROS QUINHENTOS...”.

Eis a segunda versão, tão improvável quanto divertida, da origem dessa expressão, utilizada quase diariamente, nas circunstâncias as mais inusitadas. Como, por exemplo, no tenso diálogo entre o guarda de trânsito e o motorista de um ônibus caquético, que trafegava com lanternas e faróis quebrados, excesso de passageiros e os pneus literalmente carecas.

Cioso de seu papel fiscalizador, o zeloso policial fez sinal para o motorista encostar, e com cara de pouquíssimos amigos exigiu o de sempre:

- Habilitação e os documentos do veículo!

- É pra já seu guarda, falou o chofer, mãos trêmulas em busca das credenciais solicitadas, guardadas num saco plástico no porta-luvas do mostrengo.

- Vocês estão tentando eleger outro Papa aí dentro desse ônibus?

- Papa? Que Papa? Não estou entendendo nada...

- É que até agora só está saindo fumaça preta da descarga. Significa que o motor está desregulado, poluindo o meio ambiente e afetando a saúde pública. É infração grave, com multa e cinco pontos na carteira. Como o coletivo está todo estropiado, vai ficar retido até ser feita toda a regularização...

- Pera aí seu guarda! Não faça isso comigo. Esse ônibus, mesmo detonado como está, é o meu ganha-pão. Se a papelada está toda em ordem, essa história de meio ambiente e saúde pública SÃO OUTROS QUINHENTOS!... Dá pra gente conversar?...

