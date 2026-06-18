Óbidos vive a piracema do Jaraqui: é temporada de pesca

Por João Canto.

Encerrado o 36º Festival do Jaraqui neste fim de semana, a população de Óbidos continua vivenciando a temporada de pesca do jaraqui. Na manhã desta segunda-feira (22), o intenso movimento no cais do porto confirmou o que pescadores e consumidores aguardavam há semanas: a piracema está em pleno andamento. Os cardumes sobem o Rio Amazonas, trazendo fartura, trabalho e tradição para a Cidade Presépio.

Logo nas primeiras horas do dia, dezenas de canoas carregadas de jaraquis atracavam no porto, atraindo moradores em busca de um dos peixes mais apreciados da culinária regional. A tradicional cambada, composta por oito unidades, estava sendo comercializada por R$ 20,00. Embora o valor ainda seja considerado elevado para muitos consumidores, os pescadores acreditam que os preços deverão cair nos próximos dias, à medida que a quantidade de peixe aumente com o avanço da piracema.

Pesca de Jaraqui na Fivela do Rio Amazonas

Segundo relatos de pescadores locais, o fenômeno reprodutivo dos peixes ainda não atingiu seu ponto máximo. Quando a migração alcançar o auge, a paisagem do Rio Amazonas ganha contornos especiais, com embarcações alinhadas ao longo das águas e pescadores lançando suas redes para capturar os cardumes que passam pela estreita garganta do rio em frente à cidade.

A movimentação é intensa. Ao chegar ao cais, é possível perceber um número de canoas acima do habitual. Após a captura, os pescadores vendem o pescado diretamente aos consumidores, que aguardam ansiosamente a chegada das embarcações. O comércio segue durante toda a manhã, transformando o porto em um espaço de convivência, trabalho e celebração da abundância proporcionada pelo rio.

Consumidores agurdam as canoas com Jaraquis

Tradição que fortalece a identidade obidense

A relação de Óbidos com o jaraqui vai muito além da pesca e da gastronomia. O peixe ocupa um lugar especial na cultura local e foi oficialmente reconhecido como símbolo do município por meio de uma lei proposta pelo saudoso vereador Hugo Ferrari (in memoriam), que instituiu o jaraqui como o “Peixe Símbolo de Óbidos”.

A valorização dessa identidade também ganhou força com a criação do Festival do Jaraqui, idealizado pela professora Idaliana Marinho de Azevedo e equipe, durante sua gestão à frente da Associação Cultural Obidense (ACOB). O evento, que chegou neste ano à sua 36ª edição, tornou-se uma das mais importantes manifestações culturais do município, reunindo música, gastronomia e tradições ligadas ao pescado.

O sabor que conquista gerações

Depois de adquirirem suas cambadas, os consumidores levam os peixes para casa, onde são preparados das mais diversas formas. Frito, assado, em escabeche ou na tradicional caldeirada, o jaraqui é presença garantida nas mesas obidenses, geralmente acompanhado de farinha, limão e sal.

Saboreando um Jaraqui Frito

Mais do que um alimento, o peixe representa um patrimônio cultural que atravessa gerações e reforça os laços entre a população e o Rio Amazonas. A chegada dos cardumes é aguardada todos os anos como um sinal de fartura e renovação, fortalecendo a economia local e preservando costumes que fazem parte da identidade de Óbidos.

Com a piracema ainda em curso e a expectativa de aumento na oferta do pescado, a temporada promete movimentar ainda mais o porto nas próximas semanas. Para os pescadores, é tempo de trabalho intenso; para os consumidores, é a oportunidade de saborear um dos maiores símbolos da cultura obidense.

Os jaraquis estão passando. E, mais uma vez, Óbidos celebra a riqueza que chega pelas águas do Amazonas.

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