Jorge Ferreira.

Há uma semana, abordei um assunto que despertou bastante interesse e rendeu comentários entre os amigos. Hoje, dia 09 de outubro, por acaso, deparei-me com uma situação que retrata exatamente o significado daquilo que procurei expressar: um gesto nobre, uma boa ação praticada.

Andando descontraidamente pela Avenida Dom Floriano, no final desta tarde, deparei-me com uma pintura nova no velho casarão que hoje pertence aos herdeiros do honrado e saudoso casal Cícero Bentes Matos e Dona Rosa de Leão Matos.

Foi ali que, por muitos anos, o casal viveu e criou seus filhos. Lembro-me de Edgar, Edson, meu dileto amigo de infância Edmilson Leão, Elerina, Enedina, Mary, Oscarina, Osmarina, Tânia... e tantos outros cujos nomes, infelizmente, me falham à memória.

Ao longo dos anos, aquele imóvel também abrigou diversos empreendimentos. Lembro-me do bar e mercearia de Hélio Mousinho; mais tarde, do estabelecimento do senhor Otávio Albuquerque; da fábrica de picolés do saudoso Augusto Vieira; e dos primeiros açougues de Óbidos, começando pelo próprio senhor Cícero Matos e, posteriormente, pelos saudosos Haroldo Amaral, Walmir Matos e Mário. Funcionou ali também uma loja de ração do saudoso Edson, mais conhecido como Pipira. Isso sem fazer muito esforço para buscar na memória, pois não podemos esquecer a escolinha que "desemburrou" muitos curumins e cunhantãs da nossa velha Pauxis.

Artísta Plástico Naldo Gosmes em uma de suas obras

Esse casarão, que há bastante tempo apresentava sinais de envelhecimento e necessitava de reparos, ganhou hoje uma nova aparência. Para minha surpresa, encontrei sua fachada renovada por uma bela pintura, devolvendo destaque à beleza do imóvel.

Mas a maior surpresa veio quando soube que aquela iniciativa era obra do pintor obidense Naldo Gomes, nosso conterrâneo, morador do bairro de São Francisco.

Naldo teve seu projeto contemplado pela Lei Aldir Blanc e está em plena execução, levando sua arte aos muros e às fachadas dos antigos casarões. Uma iniciativa que, além de valorizar seu talento artístico, devolve vida a construções que fazem parte da nossa história e embeleza ainda mais a nossa cidade.

Quero deixar aqui minha gratidão e meu reconhecimento a Naldo Gomes. Não poderia deixar de parabenizá-lo por essa atitude tão bonita e pelo trabalho que vem realizando em favor da nossa terra.

Seu gesto vai muito além de uma simples pintura. É uma demonstração de carinho, respeito e compromisso com a memória de Óbidos. É uma forma de dizer que nossos velhos casarões ainda têm muito a contar e merecem continuar fazendo parte da paisagem e da história da cidade.

Que sua iniciativa sirva de exemplo e inspiração para outros artistas, dos mais diversos segmentos, para que, por meio de seus talentos, continuem elevando o nome de Óbidos ao patamar que ela merece, valorizando a nossa cultura e os grandes filhos que esta terra é capaz de gerar.

Parabéns, Naldo Gomes! Óbidos agradece.

Fotos Jorge Ary Ferreira.