ÓBIDOS: Haras Joaquim Amaral recebe II Bolão de Laço Maurício Silva da Rocha com atrações musicais e esportivas

Evento acontece no dia 14 de novembro, a partir das 10h, com R$ 5,5 mil em premiação nas categorias profissional e amador, além de outras atrações.

Óbidos, no oeste do Pará, se prepara para receber, neste sábado, 14 de novembro de 2026, a segunda edição do Bolão de Laço Maurício Silva da Rocha. O evento será realizado a partir das 10h, no Haras Joaquim Amaral, localizado na PA-254, ramal do Uruçu, região do Repartimento.

A programação reunirá competidores, criadores, familiares e apreciadores da tradição do laço, em um dia dedicado ao esporte, à cultura e à confraternização. O bolão leva o nome de Maurício Silva da Rocha, em reconhecimento à sua ligação com o universo do laço e com o Haras Joaquim Amaral.

Um dos destaques desta edição será a premiação total de R$ 5.500,00, distribuída entre duas categorias: profissional e amador.

Na categoria profissional, serão R$ 4.000,00 em premiações. O primeiro colocado receberá R$ 2.000,00 e troféu; o segundo lugar ficará com R$ 1.000,00 e troféu, e o terceiro também receberá R$ 1.000,00 e troféu.

Já na categoria amador, a premiação será de R$ 1.500,00. O vencedor receberá R$ 1.000,00 e troféu, enquanto o segundo colocado será premiado com R$ 500,00 e troféu.

As inscrições custam R$ 300,00 na categoria profissional e R$ 150,00 na amador, ambas com direito a dois bois. Também haverá opção de compra de boi, nos valores de R$ 100,00 para profissional e R$ 50,00 para amador.

Além das competições de laço, o público poderá participar de outras atrações, como torneio de pênaltis, bingo com R$ 500,00 em premiação e venda de comidas e bebidas.

A animação musical ficará por conta de Didico, Adrianinho Cearense e Eloilson Ribeiro, do grupo Diferente dos Iguais. As disputas de laço serão comandadas pelo locutor Bidão.

A organização informa que será obrigatória a apresentação do exame de Anemia Infecciosa Equina (AIE), carteira de vacinação e Guia de Trânsito Animal (GTA).

O evento é uma realização do Haras Joaquim Amaral e do Sítio Montanha e promete reunir competidores e visitantes em uma programação que valoriza a tradição do laço e fortalece os encontros entre os amantes das atividades equestres em Óbidos.

Mais informações e inscrições podem ser obtidas pelo telefone (93) 99123-1399.

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