ÓBIDOS: Secretaria de Saúde confirma morte de paciente por doença de Chagas

Vítima estava internada na UTI do Hospital Regional Menino Jesus, em Oriximiná. Município registra outros seis casos confirmados e mantém monitoramento das pessoas expostas ao consumo de vinho de patauá artesanal.

A Secretaria Municipal de Saúde de Óbidos confirmou, neste sábado (7), a morte de um paciente acometido pelo surto de doença de Chagas registrado na zona rural do município. De acordo com comunicado divulgado pela Prefeitura, o óbito ocorreu às 13h, enquanto o paciente estava internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Regional Menino Jesus, em Oriximiná.

Segundo a Secretaria, o surto está associado ao consumo de vinho de patauá artesanal, ingerido no dia 21 de setembro. O caso acendeu o alerta epidemiológico em Óbidos, onde, há mais de 20 anos, não eram notificados casos graves da doença.

Conforme o boletim, além do paciente que morreu, outros seis casos estão confirmados. Desse total, dois pacientes permanecem hospitalizados, enquanto quatro recebem acompanhamento ambulatorial e apresentam quadro clínico estável e assintomático.

A Vigilância em Saúde também mantém o rastreamento das outras 24 pessoas expostas diretamente ao consumo da bebida, que estão realizando exames preventivos e acompanhamento epidemiológico.

A Secretaria informou ainda que mantém contato com a direção do Hospital Regional Menino Jesus e com as autoridades sanitárias estaduais para acompanhar a situação e prestar assistência necessária aos familiares.

O município segue mobilizado diante do surto, adotando medidas de vigilância e monitoramento dos casos.

www.obidos.net.br

COMUNIDADO:

Secretaria de Saúde de Óbidos confirma óbito de paciente e segue monitorando surto de doença de Chagas

A Prefeitura de Óbidos, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e do Departamento de Vigilância em Saúde, comunica o falecimento de um dos pacientes acometidos pelo surto de doença de Chagas. O óbito ocorreu às 13h deste sábado, 7 de novembro. O paciente encontrava-se internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Regional Menino Jesus, no município de Oriximiná.

O Governo Municipal e a Secretaria de Saúde mantêm contato direto com a direção do Hospital Menino Jesus e com as autoridades sanitárias do Estado. O objetivo é adotar todas as medidas necessárias e prestar o suporte cabível aos familiares.

A Secretaria de Saúde informa que permanece mobilizada e monitorando a situação epidemiológica. Atualmente, o município registra outros 6 casos confirmados da doença. Destes pacientes, 2 seguem hospitalizados recebendo assistência médica e os outros 4 permanecem sob acompanhamento ambulatorial, apresentando quadro clínico estável e assintomático. Adicionalmente, as demais 24 pessoas expostas diretamente ao consumo do vinho de patauá artesanal, continuam em rastreamento epidemiológico e realizando exames de acompanhamento de forma preventiva.

Ressalta-se que a divulgação de informações médicas e de saúde é estritamente protegida pelo direito à privacidade, pelo sigilo médico e pela Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), que classifica dados de saúde como dados pessoais sensíveis.

Óbidos – PA, 7 de novembro de 2026.

Assessoria de Comunicação do Governo Municipal