Bloco Xupa Osso escolhe nova diretoria e inicia preparativos para o Carnapauxis 2027

Nova coordenação foi definida em reunião realizada na sexta-feira (6). Bloco completa 30 anos de tradição e alegria no carnaval obidense.

O Bloco Carnavalesco Xupa Osso, um dos tradicionais integrantes do Carnapauxis, em Óbidos, no oeste do Pará, já tem nova diretoria. A escolha da coordenação ocorreu na sexta-feira (6), durante reunião que contou com a participação de diversos componentes do bloco.

Após discussões, foram definidos os nomes que estarão à frente da agremiação, conduzindo os trabalhos e a organização para a próxima edição do carnaval obidense, em 2027.

A nova diretoria ficou assim constituída:

Presidente: Jorge Ary de Almeida Ferreira;

Jorge Ary de Almeida Ferreira; Vice-presidente: Artur Rondinelli Assunção dos Santos;

Artur Rondinelli Assunção dos Santos; 1º tesoureiro: Victor Augusto Vasconcelos Batista Azevedo;

Victor Augusto Vasconcelos Batista Azevedo; 2ª tesoureira: Sônia Ondina de Almeida Ferreira;

Sônia Ondina de Almeida Ferreira; 1ª secretária: Camila Santos Barbosa;

Camila Santos Barbosa; 2ª secretária: Taiane Fabíola de Souza.

Conselho Fiscal:

1º membro: Teodoro Guimarães Farias;

2º membro: Marlise Costa Lopes;

3º membro: Angelo Imbelloni.

Após a definição da nova coordenação, os integrantes deram início aos preparativos para o Carnapauxis 2027. Neste domingo (8), a nova diretoria realizou uma reunião de planejamento, na qual foram discutidos os próximos passos, as novidades e as estratégias para colocar o bloco na avenida.

A expectativa é de que a nova equipe dê continuidade à trajetória do Xupa Osso, mantendo a tradição e fortalecendo a participação dos brincantes na maior manifestação carnavalesca de Óbidos.

Em 2027, o bloco celebrará 30 anos de história, marcados por tradição, irreverência e muita alegria no Carnapauxis, uma das mais importantes manifestações culturais do município.

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www.obidos.net.br - Informações e fotos Marilda Ferreira