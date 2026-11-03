Bloco Xupa Osso escolhe nova diretoria e inicia preparativos para o Carnapauxis 2027

Nova coordenação foi definida em reunião realizada na sexta-feira (6). Bloco completa 30 anos de tradição e alegria no carnaval obidense.
O Bloco Carnavalesco Xupa Osso, um dos tradicionais integrantes do Carnapauxis, em Óbidos, no oeste do Pará, já tem nova diretoria. A escolha da coordenação ocorreu na sexta-feira (6), durante reunião que contou com a participação de diversos componentes do bloco.
Após discussões, foram definidos os nomes que estarão à frente da agremiação, conduzindo os trabalhos e a organização para a próxima edição do carnaval obidense, em 2027.
A nova diretoria ficou assim constituída:
- Presidente: Jorge Ary de Almeida Ferreira;
- Vice-presidente: Artur Rondinelli Assunção dos Santos;
- 1º tesoureiro: Victor Augusto Vasconcelos Batista Azevedo;
- 2ª tesoureira: Sônia Ondina de Almeida Ferreira;
- 1ª secretária: Camila Santos Barbosa;
- 2ª secretária: Taiane Fabíola de Souza.
Conselho Fiscal:
- 1º membro: Teodoro Guimarães Farias;
- 2º membro: Marlise Costa Lopes;
- 3º membro: Angelo Imbelloni.
Após a definição da nova coordenação, os integrantes deram início aos preparativos para o Carnapauxis 2027. Neste domingo (8), a nova diretoria realizou uma reunião de planejamento, na qual foram discutidos os próximos passos, as novidades e as estratégias para colocar o bloco na avenida.
A expectativa é de que a nova equipe dê continuidade à trajetória do Xupa Osso, mantendo a tradição e fortalecendo a participação dos brincantes na maior manifestação carnavalesca de Óbidos.
Em 2027, o bloco celebrará 30 anos de história, marcados por tradição, irreverência e muita alegria no Carnapauxis, uma das mais importantes manifestações culturais do município.
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www.obidos.net.br - Informações e fotos Marilda Ferreira