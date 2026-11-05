ÓBIDOS: Secretaria de Saúde e Fiocruz atuam na investigação de surto de doença de Chagas

Parceria introduz exames de biologia molecular na área rural para acelerar o diagnóstico; surto causou um óbito.

Nesta segunda-feira (9), a força-tarefa de saúde esteve na comunidade Vila Liberdade, localizada a cerca de 40 quilômetros da sede urbana de Óbidos, no oeste do Pará, para conter o avanço de um surto de doença de Chagas aguda. Durante as ações, novos exames foram realizados nos pacientes que já vêm sendo acompanhados e em outros casos suspeitos identificados na região. Além disso, os moradores que já haviam positivado para a doença receberam a medicação específica para o tratamento, que está sendo disponibilizada pela Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa).

No âmbito das ações de fiscalização e controle sanitário desenvolvidas neste mesmo dia, a Vigilância Sanitária lavrou um Auto de Infração e um Termo de Interdição Cautelar no endereço indicado como local de manipulação e preparo do patauá relacionado ao evento.

A despolpadeira utilizada no processamento do fruto foi recolhida pelas autoridades. Paralelamente, agentes de endemias atuaram na comunidade para coletar possíveis vetores da doença e frutos do alimento suspeito para análise laboratorial.

A diretora-executiva da Vigilância em Saúde do município, Isabela Taketomi, explicou o trabalho de assistência direta que está sendo desenvolvido com os moradores na região.

“A gente tá in loco aqui na comunidade Vila Liberdade para prestar assistência às aproximadamente 33 pessoas expostas ao produto. Nossa equipe do laboratório municipal, junto com a vigilância sanitária e epidemiológica, está realizando a lâmina de gota espessa para analisar se existe o parasita e coletando a sorologia para encaminhar ao laboratório central em Belém”, explicou Isabela.

Além das equipes locais, o município recebeu o reforço de especialistas por meio de uma parceria com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e o Hospital Tropical de Manaus-AM. O suporte também virá da esfera estadual, com a chegada de uma equipe da Vigilância Sanitária do Estado prevista para esta terça-feira (10) para se unir à logística de visitas e orientações.

Débora Raysa Teixeira, farmacêutica da Fiocruz que integra a força-tarefa, detalhou o trabalho científico que está sendo introduzido no município através do Projeto “Diacho” (Diagnóstico de Chagas Oral).

“Além dos exames de rotina, estamos trazendo a coleta de sangue para biologia molecular para tentar fazer um diagnóstico mais rápido para os pacientes que permanecem com sintomas. Também coletamos o alimento suspeito para fazer a investigação de DNA do parasita Trypanosoma cruzi no alimento e no sangue”, disse Débora.

A especialista alertou que os sintomas da doença de Chagas aguda são inespecíficos e se assemelham aos de malária, dengue ou infecções intestinais comuns, incluindo febre persistente, dor de cabeça, dor na barriga, diarreia, vômito e náuseas. Débora ressalta que frutos como patauá e açaí também podem transmitir infecções bacterianas se estiverem contaminados, mas reforça a necessidade de atendimento médico imediato em caso de suspeita. “Procure uma unidade de saúde, avisa os profissionais que eles vão fazer o exame específico de gota espessa”, alertou.

Números atualizados

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Departamento de Vigilância em Saúde, mantém o monitoramento da evolução dos pacientes. Até o momento, o monitoramento oficial aponta 33 pessoas expostas ao consumo do produto, com sete casos confirmados e um óbito registrado:

1 óbito: ocorrido no dia 7 de novembro no Hospital Regional Menino Jesus, em Oriximiná/PA.

2 internações: um paciente está na Santa Casa de Óbidos e outro no Hospital Tropical, em Manaus/AM.

1 em observação: internado na Unidade José Benito Priante, aguardando transferência para a Santa Casa.

4 em acompanhamento domiciliar: recebendo tratamento medicamentoso em casa e clinicamente estáveis.

As outras 26 pessoas que também consumiram o alimento continuam sob monitoramento e acompanhamento para avaliação clínica e laboratorial. A recomendação das autoridades de saúde é rigorosa: nenhum morador deve consumir porções remanescentes desse lote de patauá.

O Governo Municipal, por meio da Secretaria de Saúde, orientou todas as unidades de saúde das zonas urbana e rural para que redobrem o alerta com o possível surgimento de novos pacientes com sinais que se assemelham aos da doença de chagas. Em casos de suspeita, a Vigilância em Saúde do município já definiu um plano de ação para o acolhimento e adoção dos procedimentos necessários, seguindo o mesmo protocolo que está sendo aplicado com os pacientes já infectados.

Surto da doença de Chagas

A investigação epidemiológica teve início em 4 de novembro, após a confirmação do primeiro caso da doença. Conforme o levantamento preliminar da vigilância, os moradores relataram o consumo do patauá no período de 21 de setembro a 2 de outubro, manifestando os primeiros sintomas cerca de dois a três dias após a ingestão. A cadeia de distribuição aponta que o fruto foi colhido originalmente na comunidade Breu, transportado para a Vila Liberdade para processamento e, em seguida, distribuído para consumo na própria Vila Liberdade e na comunidade Fuzil.

O registro deste surto quebra um longo período sem ocorrências locais, visto que há mais de 20 anos a doença não era registrada no município.

GALERIA DE FOTOS....















https://www.obidos.net.br/index.php/noticias/8998-obidos-secretaria-de-saude-e-fiocruz-atuam-na-investigacao-de-surto-de-doenca-de-chagas#sigProId51a22d226e View the embedded image gallery online at:

FONTE: comunicação/Pmo - Por: Érique Figueirêdo e Fotos: Odirlei Santos