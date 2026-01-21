Pré Carnapauxis 2026: Vai ou Raxa e Unidos do Morro animam mais um grande arrastão em Óbidos

O clima de festa tomou conta das ruas de Óbidos em mais uma edição do Pré Carnapauxis 2026. Na tarde deste domingo (26), os blocos Vai ou Raxa e Unidos do Morro — conhecido como o berço dos tradicionais Mascarados Fobós — protagonizaram o antepenúltimo arrastão preparatório para o maior carnaval de rua da região.

A concentração teve início às 18h30 e, em ritmo de muita música, alegria e animação, os foliões seguiram em cortejo até a Praça da Cultura, onde a folia continuou até por volta das 23h. O destaque da tarde ficou por conta dos Mascarados Fobós, que mais uma vez mostraram sua força cultural, levando às ruas os icônicos mascarados, muita descontração e a tradicional chuva de maisena, marca registrada da brincadeira.

Vídeo....

O Pré Carnapauxis segue aquecendo os motores para a grande festa. No próximo domingo, dia 1º, será a vez do Bloco Xupa Osso comandar a animação, dando continuidade à programação preparatória para o Carnapauxis 2026.

E a contagem regressiva já está a todo vapor. O desfile oficial do Carnapauxis começa no dia 11 de fevereiro, com sete dias de festa que prometem movimentar Óbidos. Os blocos se apresentam na seguinte ordem: Vai ou Raxa (11), Bloco Mirim (12), Serra da Escama (13), Águia Negra (14), Xupa Osso (15), Unidos do Morro (16) e Bloco das Virgens (17), todos com encerramento na Praça da Cultura.

Reconhecido como o carnaval mais democrático da Amazônia, o Carnapauxis é uma celebração que une tradição, criatividade e a energia contagiante do povo obidense. A cidade já vive o clima da festa, que promete mais uma edição histórica em 2026.

Galeria de Fotos...



https://www.obidos.net.br/index.php/carnapauxis/noticias-do-carnapauxis/8425-pre-carnapauxis-2026-vai-ou-raxa-e-unidos-do-morro-animam-mais-um-grande-arrastao-em-obidos#sigProId53711d427f View the embedded image gallery online at:



https://www.obidos.net.br/index.php/carnapauxis/noticias-do-carnapauxis/8425-pre-carnapauxis-2026-vai-ou-raxa-e-unidos-do-morro-animam-mais-um-grande-arrastao-em-obidos#sigProId167976a82e View the embedded image gallery online at:



https://www.obidos.net.br/index.php/carnapauxis/noticias-do-carnapauxis/8425-pre-carnapauxis-2026-vai-ou-raxa-e-unidos-do-morro-animam-mais-um-grande-arrastao-em-obidos#sigProIdf03fa8bc19 View the embedded image gallery online at:



https://www.obidos.net.br/index.php/carnapauxis/noticias-do-carnapauxis/8425-pre-carnapauxis-2026-vai-ou-raxa-e-unidos-do-morro-animam-mais-um-grande-arrastao-em-obidos#sigProId9803e0557d View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br - Fotos de João Canto e Vander N Andrade