Pré Carnapauxis 2026: Bloco Pai da Pinga é pura diversão nas ruas de Óbidos

Óbidos viveu mais uma noite de muita alegria e animação nesta segunda-feira, 19 de janeiro, com a passagem do Bloco Pai da Pinga durante o Pré Carnapauxis 2026. Centenas de foliões acompanharam o tradicional bloco, que mais uma vez mostrou por que é sinônimo de irreverência, energia e diversão no carnaval de rua obidense.

Com uma banda empolgante, o Pai da Pinga levou para as ruas uma mistura contagiante de músicas antigas e sucessos atuais do carnaval, fazendo o público cantar e dançar do início ao fim do percurso. A animação dos foliões e o clima descontraído marcaram mais um grande arrastão do bloco.

A concentração teve início em frente ao Bar do “Cachorrão”, no bairro de Santa Terezinha. Após percorrer um longo trajeto pelas ruas da cidade, o bloco retornou à Praça de Santa Terezinha, onde encerrou mais um arrastão repleto de animação.

A programação do Pré Carnapauxis segue a todo vapor. No próximo domingo, dia 25, a festa continua com os blocos do Morro e Vai ou Raxa. Já na segunda-feira, dia 26, o Pai da Pinga volta às ruas de Óbidos para mais uma grande folia, mantendo viva a tradição e o espírito do carnaval de rua no município.

O Pré Carnapauxis continua a todo vapor!

