Pré Carnapauxis 2026: Bloco Pai da Pinga anima as ruas de Óbidos após trégua da chuva

A segunda-feira (26) começou com chuva intensa em Óbidos, que se estendeu ao longo do dia e só deu uma trégua no final da tarde — justamente no momento em que o Bloco Pai da Pinga iniciava seu tradicional arrastão, por volta das 18h. Como se o tempo também estivesse em sintonia com a folia, a pausa na chuva permitiu que os brincantes tomassem as ruas para mais uma tarde de alegria no Pré Carnapauxis 2026.

O bloco saiu da Praça de Santa Terezinha, animado sua banda Banda comandada por Arthur Jr & Cia, percorreu seu trajeto tradicional, passando pelo cais do porto, subindo a Ladeira do Mercado e retornando ao ponto de partida. Ao longo do percurso, os foliões foram se juntando à animação, formando uma multidão vibrante, especialmente na subida da ladeira, onde a energia contagiante tomou conta do público, o que não faltou foi Maisena.

O Pré Carnapauxis segue aquecendo os motores para a grande festa que se aproxima. No próximo domingo, dia 1º de fevereiro, será a vez do Bloco Xupa Osso comandar a animação. Já na segunda-feira, dia 2, o Bloco Pai da Pinga volta às ruas, dando continuidade à programação preparatória para o Carnapauxis 2026.

A contagem regressiva para o desfile oficial já está a todo vapor. O Carnapauxis começa no dia 11 de fevereiro, com sete dias de festa que prometem movimentar Óbidos e atrair foliões de toda a região. A ordem dos desfiles será: Vai ou Raxa (11), Bloco Mirim (12), Serra da Escama (13), Águia Negra (14), Xupa Osso (15), Unidos do Morro (16) e Bloco das Virgens (17), todos com encerramento na Praça da Cultura.

Reconhecido como o carnaval mais democrático da Amazônia, o Carnapauxis é uma celebração que reúne tradição, criatividade e a energia contagiante do povo obidense. Óbidos já vive intensamente o clima da festa, que promete mais uma edição histórica em 2026.

www.obidos.net.br - Fotos de Vander N ANdrade