Sob forte chuva, Bloco Pai da Pinga se despede do Pré-Carnapauxis 2026 em grande estilo

O Pré-Carnapauxis 2026 chegou ao fim em Óbidos de forma alegre, descontraída e marcada pela resistência dos foliões. Sob forte chuva, o tradicional Bloco Pai da Pinga realizou, nesta segunda-feira (9), seu último arrastão, reafirmando sua popularidade e a forte ligação com as tradições do carnaval obidense.

Desde janeiro, o Bloco Pai da Pinga conquistou os foliões com um carnaval vibrante, participativo e repleto de personagens que deixaram sua marca pelas ruas históricas da cidade. Fiel à sua proposta, o bloco escolheu as segundas-feiras para animar os obidenses e, na despedida, arrastou uma verdadeira multidão de entusiastas.

Um dos grandes símbolos do bloco é o boi, que remete aos tradicionais bois da quadra junina, como o “Pintadinho” e o “Pai do Campo”, resgatando memórias e tradições antigas que por muitos anos encantaram a população de Óbidos.

A concentração e a saída aconteceram no Bar do Cachorrão, no bairro de Santa Terezinha. Durante todo o percurso, os foliões foram embalados por músicos em um caminhão, acompanhados por diversos instrumentos de sopro, executando antigas marchinhas de carnaval — marca registrada do Bloco Pai da Pinga. Na metade do trajeto, em frente à Escola José Veríssimo, a chuva começou a cair, mas nem mesmo o temporal foi capaz de desanimar os brincantes, que seguiram com a mesma energia.

Na tradicional subida da Ladeira do Mercado, toda ornamentada para a ocasião, a chuva se intensificou. Ainda assim, os foliões encararam a ladeira com animação e alegria, sendo saudados por uma salva de fogos que iluminou o céu de Óbidos, em homenagem a um dos blocos mais populares e divertidos do Carnapauxis.

Sob a coordenação de Arthur & Cia, o Bloco Pai da Pinga encerra mais um ano de participação no Pré-Carnapauxis com grande sucesso. O último arrastão contou com a presença de milhares de brincantes, embalados pelo carnaval animado comandado pela Banda Pai da Pinga.

Com essa despedida marcada por alegria, tradição e muita resistência à chuva, o Carnapauxis 2026 inicia oficialmente nesta quarta-feira, dia 11, com o Bloco Vai ou Raxa, prometendo sete dias de muita diversão em Óbidos, a cidade da folia. A quadra momesca será encerrada no dia 17 de fevereiro com o tradicional Bloco das Virgens. Que venha o Carnaval!

