Vereadora Clara Barbosa participa de programa internacional no Vaticano e tem encontro histórico com o Papa Leão XIV

A vereadora Clara Barbosa, de Óbidos, no oeste do Pará, protagonizou um marco histórico para o município e para a região amazônica ao participar da iniciativa internacional “Uma Humanidade, Um Planeta: Liderança Sinodal”, realizada em Roma, na Itália. O ponto alto da programação foi a audiência com o Papa Leão XIV, tornando Clara a primeira liderança política de Óbidos a se encontrar pessoalmente com o sucessor de Pedro e a única liderança jovem do oeste do Pará presente no evento.

O programa, promovido pela ONG New Humanity, ligada ao Movimento dos Focolares, em colaboração com a Pontifícia Comissão para a América Latina e com apoio da Fundação Porticus, é um curso bienal de formação para a ação política que reúne jovens líderes de diferentes países, culturas e convicções políticas. Ao todo, 100 jovens dos cinco continentes participaram da etapa presencial, após meses de formação online.

Formação política e inovação social

A proposta do programa vai além da formação teórica. De 26 de janeiro a 1º de fevereiro em Roma, os participantes trabalharam a partir da metodologia do hackathon, um modelo colaborativo intensivo que estimula a construção coletiva de soluções para desafios reais enfrentados pelas sociedades contemporâneas, como crise de representatividade, exclusão social, polarização política e sustentabilidade.

Nesse ambiente multicultural e plural, Clara Barbosa integrou debates e atividades voltadas à governança colaborativa, participação democrática, ecologia integral e comunicação política responsável, levando também a experiência amazônica e a realidade dos municípios do interior do Brasil para o centro das discussões globais.

O encontro com o Papa Leão XIV

O momento mais simbólico e emblemático da programação ocorreu no dia 31 de janeiro, quando os jovens líderes foram recebidos em audiência pelo Papa Leão XIV, no Vaticano. Em sua mensagem, o Pontífice reforçou que a política deve estar a serviço da dignidade humana e dos mais vulneráveis, afirmando que “somente quem cuida dos mais pequeninos pode fazer coisas verdadeiramente grandes”.

O Papa também destacou que não há paz possível sem inclusão social, justiça e compromisso concreto com os pobres, os excluídos e os que sofrem os efeitos das desigualdades estruturais. A fala dialoga diretamente com os princípios da liderança sinodal, que propõe uma política baseada na escuta, no diálogo e na corresponsabilidade.

Para Clara Barbosa, o encontro representa não apenas uma experiência pessoal, mas um símbolo de reconhecimento da importância das lideranças jovens e periféricas nos espaços globais de decisão.

Marco histórico para Óbidos e o oeste do Pará

A participação da vereadora ganha ainda mais relevância por seu significado regional. Clara Barbosa se consolida como a primeira liderança política de Óbidos a participar de um programa internacional dessa magnitude e a ter um encontro direto com o Papa, figura de grande influência moral, social e política no mundo.

Além disso, sua presença em Roma marca a representação inédita do oeste do Pará em um espaço internacional de formação política juvenil, ampliando a visibilidade da região e reafirmando que lideranças locais podem ocupar espaços globais de diálogo e construção de soluções.

Projeção e legado

A experiência vivida no “Uma Humanidade, Um Planeta: Liderança Sinodal” fortalece a trajetória política de Clara Barbosa e abre caminhos para a aplicação prática dos aprendizados no contexto local, especialmente no fortalecimento da participação cidadã, da escuta social e da construção de políticas públicas mais inclusivas.

Mais do que uma agenda internacional, a participação da vereadora representa um legado simbólico e político para Óbidos, mostrando que o município pode estar presente em debates globais e que a juventude amazônica tem voz ativa na construção de um futuro mais justo, humano e sustentável.

Por: Rodrigo Rodrigues/Comunicação/Clara Barbosa