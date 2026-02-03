Cuidados nutricionais para garantir energia e saúde durante o Carnaval é essencial

Entre um bloco de Carnaval, uma escola de samba e outra, o cuidado com a alimentação pode ser o grande aliado para atravessar o período festivo com energia de sobra e sem sustos à saúde. Pensando nisso, a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), reforça orientações simples e eficazes para que os foliões aproveitem a programação carnavalesca com bem-estar, especialmente em um período marcado por altas temperaturas, longas horas de festa e maior consumo de alimentos fora de casa.

Manter uma alimentação equilibrada antes e durante os dias de folia é essencial para evitar excessos, desconfortos gastrointestinais e até quadros de desidratação ou intoxicação alimentar. Segundo a coordenadora estadual de Nutrição da Sespa, Walkíria Moraes, a escolha dos alimentos faz toda a diferença para garantir disposição e segurança durante o Carnaval.

“É importante manter uma alimentação equilibrada antes e durante os dias de Carnaval, dando preferência para alimentos leves como saladas e frutas. O consumo de proteínas, como carnes e ovos, também é fundamental para ajudar na recuperação muscular após desgastes físicos mais intensos”, orienta Walkíria.

Para quem passa muitas horas na folia, alguns alimentos são considerados estratégicos por fornecerem energia, hidratação e nutrientes essenciais. Segundo a coordenadora de nutrição, frutas como laranja, abacaxi, melancia, banana, uva e morango ajudam na reposição de vitaminas e minerais. Sanduiches naturais preparados com pão integral, proteínas magras e vegetais, além de barras de cereais e frutas secas, são opções práticas e fáceis de transportar. Carnes magras, como frango e peixes, também contribuem para uma alimentação mais equilibrada.

A Sespa também alerta para cuidados redobrados com alimentos consumidos na rua, especialmente em locais com grande circulação de pessoas e exposição ao calor. O armazenamento e a procedência dos alimentos são fatores determinantes para evitar riscos à saúde.

“É fundamental evitar alimentos muito manipulados, gordurosos, com molhos ou recheios, adquiridos em locais de procedência duvidosa ou que estejam expostos à temperatura ambiente por mais de duas horas. Alimentos quentes devem estar bem aquecidos e preparados recentemente, enquanto os frios precisam estar devidamente refrigerados”, reforça a coordenadora.

Hidratação e consumo consciente fazem a diferença

Outro ponto de atenção é o consumo de bebidas alcoólicas. O excesso pode causar desidratação e outros problemas de saúde, especialmente quando associado ao calor intenso e ao esforço físico. “Caso haja ingestão de bebidas alcoólicas, a orientação é intercalar cada copo de bebida com um copo de água ou água de coco, sempre evitando excessos. Sucos naturais, chás gelados e vitaminas também são grandes aliadas nesse período, ajudando a manter a hidratação e o bem-estar”, orienta Walkíria.

Atenção aos sinais do corpo e onde procurar atendimento

A Sespa alerta ainda para os sinais que indicam possíveis quadros de intoxicação alimentar ou desidratação, como náuseas, vômitos, diarreia, febre e tontura. Diante de qualquer um desses sintomas, a recomendação é buscar atendimento médico imediato.

“A orientação é evitar a automedicação e procurar os serviços de saúde que funcionam 24 horas, como as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), garantindo um cuidado seguro e adequado”, conclui a coordenadora estadual de Nutrição.

Fonte: Agência Pará