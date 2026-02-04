Primeiro Re-Pa do ano termina empatado com mais de 41 mil torcedores no Mangueirão

O primeiro clássico Re-Pa de 2026 terminou empatado em 1 a 1 e entrou para a história do futebol paraense como mais um capítulo marcante da maior rivalidade da Amazônia. A partida, válida pela 4ª rodada do Campeonato Paraense de Futebol, foi disputada na noite deste domingo (8), em Belém, e reuniu 41.461 torcedores no Estádio Olímpico do Pará Jornalista Edgar Proença, o Novo Mangueirão.

O confronto de número 781 entre Clube do Remo e Paysandu Sport Club transformou o Mangueirão em um verdadeiro espetáculo nas arquibancadas. As torcidas protagonizaram uma grande festa, com mosaicos, bandeirões e muita vibração do início ao fim, reforçando a dimensão histórica e cultural do clássico que é referência mundial.

Dentro de campo, o Paysandu foi superior na etapa inicial e controlou as ações do jogo. O Papão abriu o placar com Ítalo Carvalho e manteve o domínio até o fim do primeiro tempo, quando acabou ficando com um jogador a menos após a expulsão de um atleta bicolor, fato que mudou o panorama da partida.

Com a vantagem numérica durante todo o segundo tempo, o Remo passou a pressionar em busca do empate. No entanto, mesmo com mais posse de bola e presença ofensiva, o Leão encontrou dificuldades para se impor tecnicamente diante do maior rival e só conseguiu a igualdade por meio de um gol contra, fechando o placar em 1 a 1.

O resultado acabou tendo leituras diferentes para as torcidas. Para os bicolores, o empate teve gosto de injustiça, diante do domínio no primeiro tempo e da resistência demonstrada com um jogador a menos durante toda a etapa final. Já para o Remo, o resultado foi frustrante, reflexo de uma atuação abaixo do esperado, apesar da vantagem numérica e da pressão exercida.

Assim, o primeiro Re-Pa de 2026 terminou sem vencedor, mas com mais um capítulo intenso, disputado e carregado de emoção, reafirmando a grandeza do clássico que segue mobilizando multidões e paixões no futebol paraense.

