NOTA DE PESAR – Falecimento de Rosildo Marinho (Saxofonista)

É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de Rosildo Marinho, aos 83 anos, ocorrido nesta quinta-feira, dia 05. Músico saxofonista de excelência que deixou uma marca inesquecível na história da música obidense.

Rosildo dedicou mais de seis décadas à arte musical, iniciando sua trajetória aos 20 anos de idade e e por mais de 60 anos levou alegria aos obidenses e a todos por onde passou com o som inconfundível de seu saxofone. Ao longo de sua caminhada, integrou diversas bandas de Óbidos, participou de inúmeros blocos carnavalescos e teve presença marcante no tradicional Bloco Pai da Pinga.

Figura querida e respeitada, Rosildo também era presença constante nas alvoradas da Festividade de Sant’Ana, onde seu saxofone anunciava, durante o mês de julho, a chegada de um dos momentos mais importantes da fé e da cultura do povo obidense.

Músico de talento ímpar, deixa um legado incomensurável para a cultura local e para todos que tiveram o privilégio de ouvi-lo e conviver com ele.

Neste momento de dor e saudade, a equipe do Site www.obidos.net.br se solidariza com familiares e amigos, desejando força, conforto e serenidade para enfrentar essa irreparável perda.

Nossas mais sinceras condolências.

