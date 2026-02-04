Bloco das Virgens encerra o pré-Carnapauxis e abre a contagem para o período oficial em Óbidos

Óbidos (PA) – O pré-Carnapauxis 2026 chegou ao fim em grande estilo neste domingo (8), com ruas lotadas, muita alegria e irreverência ao som do tradicional Bloco das Virgens. A apresentação marcou o encerramento da primeira fase do Carnapauxis e deu início à contagem regressiva para o período oficial da festa, a consagrada “Festa do Mascarado Fobó”.

Esta foi a primeira apresentação do Bloco das Virgens em 2026 e também o último domingo do pré-Carnapauxis, período que começou no dia 1º de janeiro e funcionou como um grande “esquenta” para o carnaval oficial, que será realizado de 11 a 17 de fevereiro, sob a coordenação da Prefeitura de Óbidos, por meio da Secretaria Municipal de Cultura.

Mesmo não sendo uma apresentação oficial, o bloco do bairro Santa Terezinha reuniu um grande número de brincantes. Com fantasias criativas e o bom humor característico das “virgens”, o desfile garantiu um domingo ainda mais animado para obidenses e visitantes.

O bloco saiu do bairro de Santa Terezinha, percorreu diversas ruas da cidade e seguiu até a Praça da Cultura, onde aconteceu a dispersão. O público compareceu em peso e a festa seguiu até altas horas, consolidando mais uma vez o sucesso do pré-Carnapauxis.

Nesta segunda-feira (9), quem encerra suas apresentações é o Bloco Pai da Pinga, que sai com a expectativa de, mais uma vez, bater recorde de público nas ruas de Óbidos.

Visitantes já chegam à cidade

A cidade já começa a receber centenas de visitantes, todos na expectativa de participar dos sete blocos oficiais do Carnapauxis 2026, conforme programação divulgada pela Secretaria Municipal de Cultura:

Vai ou Raxa – 11 de fevereiro

– 11 de fevereiro Bloco Mirim – 12 de fevereiro

– 12 de fevereiro Serra da Escama – 13 de fevereiro

– 13 de fevereiro Águia Negra – 14 de fevereiro

– 14 de fevereiro Xupa Osso – 15 de fevereiro

– 15 de fevereiro Unidos do Morro – 16 de fevereiro

– 16 de fevereiro Bloco das Virgens – 17 de fevereiro

Faça como o Rio Amazonas: passe sempre em Óbidos e venha curtir o melhor e mais democrático carnaval de rua da Amazônia. Ainda há tempo!

GALERIA DE FOTOS.....







































