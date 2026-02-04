Em Óbidos, equipes da Base Fluvial Integrada Candiru resgatam filhote de peixe-boi

A ação integrada contou com o apoio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, reforçanso o compromisso com a preservação da fauna amazônica

A Base Fluvial Integrada Candiru, vinculada à Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), resgatou na manhã desta quinta-feira (5) um filhote de peixe-boi às proximidades da orla do município de Óbidos, no oeste do Pará. O animal apresentava ferimentos aparentes e possível risco de morte, tornando necessária a intervenção de equipes de segurança, que iniciaram imediatamente os procedimentos necessários para o resgate, priorizando a segurança do animal e a preservação da espécie, considerada ameaçada de extinção.

A operação contou com o apoio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Óbidos (Semma), que atuou de forma integrada no processo de captura, contenção e manejo adequado do filhote, seguindo protocolos técnicos voltados à proteção da fauna.

No resgate foram utilizadas técnicas específicas para reduzir o estresse do animal e evitar o agravamento dos ferimentos, garantindo sua integridade física. Após a conclusão do procedimento, o filhote de peixe-boi foi encaminhado à Semma, onde passará por avaliação clínica detalhada e receberá os cuidados necessários, devendo voltar ao seu habitat natural após o tratamento, contribuindo para a manutenção do equilíbrio ambiental da região.

Proteção - O secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, Ed-Lin Anselmo, ressaltou a relevância de ações conjuntas entre os órgãos de segurança e meio ambiente para a proteção da biodiversidade amazônica, especialmente em áreas sensíveis, como a Região de Integração Baixo Amazonas.

"Esse resgate, realizado pela Base Fluvial Integrada Candiru, demonstra a importância da atuação integrada do Estado na preservação das espécies aquáticas ameaçadas de extinção. A presença constante das nossas equipes nos rios da Amazônia fortalece não apenas a segurança pública, mas também a fiscalização ambiental e a proteção do patrimônio natural para as futuras gerações", ressaltou o secretário.

A Base Fluvial Integrada Candiru desempenha um papel estratégico na região, atuando no combate a ilícitos ambientais, na fiscalização de atividades fluviais e na proteção da fauna e flora amazônicas. O resgate do filhote de peixe-boi reforça o compromisso do governo do Estado com políticas públicas voltadas à conservação ambiental, ao desenvolvimento sustentável e à valorização da vida nos rios da Amazônia.

FONTE: Agência Pará