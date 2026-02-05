Loja Maçônica de Óbidos leiloa camisas autografadas de Paysandu e Remo para construção de Centro Educacional

A Loja Maçônica Força e Harmonia nº 19, do Oriente de Óbidos, está promovendo um leilão virtual solidário de camisas oficiais autografadas de dois dos maiores clubes do futebol paraense: Paysandu e Remo. A iniciativa une esporte e solidariedade com um objetivo nobre: arrecadar recursos para a construção do Centro Educacional Maçônico no município.
De acordo com o professor Carlos Vieira, membro da Loja Maçônica, o projeto do Centro Educacional já é uma realidade concreta. O empreendimento conta com projeto arquitetônico finalizado e terreno garantido, doado pela Prefeitura Municipal de Óbidos, fruto de uma parceria institucional entre o poder público e a Loja Maçônica.
O leilão das camisas, que segue aberto de forma virtual, será encerrado no dia 14 de fevereiro, durante programação na Assembleia Recreativa Pauxis (ARP), com venda de feijoada e música. Todo o valor arrecadado será destinado ao início das obras do prédio do Centro Educacional Maçônico.
A futura unidade educacional terá como foco o atendimento de crianças da educação infantil em Bairros afastado do centro de Óbidos, contribuindo para o fortalecimento da educação e para a promoção de ações sociais voltadas à comunidade.
“De início, o Centro deve atender 60 crianças e, futuramente, pretendemos atender muito mais, de acordo com o espaço que teremos. Na década de 60, a Maçonaria já manteve a Escola Rui Barbosa, que teve como professora Izalina Figueredo e como diretor o Sr. Hélio Figueredo. Diante dessa experiência, resolvemos encampar esse projeto para atender essas crianças”, comentou o professor Carlos Vieira.
A Loja Maçônica Força e Harmonia nº 19 reforça o convite à população para participar do leilão e colaborar com essa importante iniciativa, que transforma paixão pelo futebol em investimento no futuro das crianças obidenses.
