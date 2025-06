R10 e Independente do Flexal Conquistam os Títulos das Copas de Futebol Feminino e Masculino de Óbidos

Óbidos viveu um fim de semana de muita emoção, torcida e grandes decisões no Estádio Arizão. Nos dias 24 e 25 de maio, a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer promoveu as finais dos Campeonatos de Futebol Masculino e Feminino do município, com arquibancadas lotadas e jogos eletrizantes que definiram os grandes campeões das Copas da Integração (feminino) e do Interior (masculino).

R10 é Campeão da Copa de Integração de Futebol Feminino 2025

A emoção tomou conta do Arizão no sábado (24), quando as seleções femininas do Silêncio e do R10 protagonizaram uma final inesquecível. Em uma partida muito disputada, o empate por 3 a 3 no tempo regulamentar levou a decisão para os pênaltis. Após uma série de cobranças intensas e dramáticas, a equipe do R10 levou a melhor, conquistando o título da Copa de Integração de Futebol Feminino 2025. O resultado consagra o talento e a determinação das atletas, que mostraram força e espírito esportivo do início ao fim da competição.

Independente do Flexal Vira e Conquista a Copa do Interior 2025

Já no domingo, 25 de maio, foi a vez da final masculina tomar conta do Estádio Arizão. Em uma disputa marcada pelo equilíbrio e pela emoção do início ao fim, o Independente do Flexal venceu a Seleção do Curumu por 2 a 1, de virada, e sagrou-se campeão da Copa de Futebol Masculino do Interior 2025.

O Curumu começou melhor e teve a chance de abrir o placar ainda no primeiro tempo com uma cobrança de pênalti, mas desperdiçou a oportunidade. Aproveitando o momento, o Independente — liderado pelo presidente e vereador Rylder Afonso — reagiu com força e eficiência, virando o jogo no segundo tempo e garantindo o título com méritos.

Essa vitória histórica representa muito para o distrito de Flexal, que celebra com orgulho o desempenho do time e a conquista do tão sonhado troféu. O título reforça o valor do esporte como ferramenta de integração e orgulho comunitário.

Celebração do Esporte e da Comunidade

As finais das Copas de Futebol de Óbidos foram mais que simples jogos — foram momentos de união, festa e valorização do esporte local. A Prefeitura Municipal de Óbidos, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, possibilitaram a integração das comunidades participantes, os torcedores e, especialmente, os campeões R10 e Independente do Flexal, que agora fazem parte da história esportiva da cidade.

A emoção do futebol em Óbidos continua viva — e cada vitória é uma celebração da paixão que move o nosso povo.



www.obidos.net.br - Fotos Rosinaldo Cardoso