Barco da Bienal das Amazônias atraca em Óbidos para quatro dias de atividades culturais

A embarcação da Bienal das Amazônias seguiu viagem pela região do Baixo Amazonas, no Pará, e atracou na Rampa do Tilheiro, na cidade de Óbidos. A partir desta segunda-feira (2), o projeto recebe os visitantes com uma programação cultural e pedagógica gratuita a bordo do barco-obra de arte. O projeto tem curadoria de Keyna Eleison, diretora de Conteúdo e Pesquisa do Instituto Bienal das Amazônias, e permanece na cidade até quinta-feira (5), com atividades do Barco Escola e do Ateliê Sobre as Águas.

Projetado pelo artista boliviano Freddy Mamani, a embarcação que dá vida ao projeto é uma obra de arte flutuante e tem promovido encontros afetivos e culturais por onde passa. A Bienal das Amazônias Sobre as Águas tem patrocínio master do Nubank e do Instituto Cultural Vale, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

Em sua quinta parada pelos rios da Amazônia, o barco da Bienal das Amazônias Sobre as Águas segue unindo arte, cultura e educação para receber a população em encontros culturais que fortalecem a identidade local. Os visitantes de Óbidos terão quatro dias de atividades culturais e pedagógicas desenvolvidas pela equipe de arte educação.

Por meio do projeto Barco Escola, grupos previamente agendados visitam o barco nesta segunda (2) e terça-feira (3). Os professores contam com o apoio dos arte-educadores para promover aulas e visitas mediadas, onde os jovens podem conhecer a história do barco e vivenciarem novas experiências de aprendizagem, enquanto apreciam a paisagem local.

O Ateliê Sobre as Águas estará aberto a partir de quarta-feira (4), para a oficina “Colagem, cores e formas: Identidades e iconografias andinas e amazônidas”. Já na quinta-feira (5) a oficina proposta será “Escrevivências com as águas”, ambas com inicio às 16h. No Ateliê aberto a equipe de arte-educadores convida o público à prática artística tendo como base as suas observações, experiências e sensações no contato com a obra do artista Freddy Mamani. Para participar da atividade basta chegar com antecedência e as crianças devem estar acompanhadas de um responsável.

Agendamento de visitas mediadas

Dentro do barco ocorrem ações pedagógicas de visita mediada. Os grupos de estudantes de escolas, universidades e de ONG são guiados pela equipe de arte educação. A pessoa responsável pelo grupo deve pré-agendar no link a solicitação de visita e a equipe responsável irá retornar com a data e horário da visita. O prazo para retorno do pré-agendamento é de 48h, portanto, é importante solicitar com antecedência.

Link para a pessoa responsável pré-agendar a visita do seu grupo: https://bit.ly/4jsnoSw

Link para o(a) professor(a) pré-agendar a sua turma de alunos: https://bit.ly/4dSEiIY

A Bienal das Amazônias Sobre as Águas pode ser visitada na Rampa do Tilheiro, no Porto do Laguinho, localizada na Rua Santos Dumont, esquina com a Graciliano Negreiro. As visitas podem ser feitas de segunda-feira (2) a quinta-feira (5), das 10h às 12h (última entrada às 11h30) e das 14h às 19h (última entrada às 18h30). Acompanhe a programação completa no site: www.bienalamazonias.org.br ou no Instagram: @bienalsobreasaguas.