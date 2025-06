No dia 08 de junho de 2025, a área lateral do Museu Integrado, em Óbidos, Pará, será palco do XXXV Festival do Jaraqui, promovido pela Associação Cultural Obidense – ACOB. O evento, que começa às 11h, promete uma celebração vibrante da cultura regional com uma programação repleta de atrações musicais e gastronômicas.

Entre as atrações musicais, o público poderá conferir apresentações de grupos folclóricos, música regional, Nosso Vibe, grupo de pagode, Regional Tamurás (Músicas dos bois Caprichoso, Garantido) e como destaque, a escolha da Rainha do Festival do Jaraqui. A venda de comidas oferecerá delícias como Jaraqui frito, assado e assado no tucupi, vatapá, caranguejo, linguiça, churrasquinho, salpicão e uma barraca de guloseimas e iguarias.

O festival conta com o apoio de Comam, Honda Motores e Máquinas, TSA e Vereador Emerson Canto. A entrada é gratuita, e a organização convida todos a prestigiar essa rica manifestação cultural amazônica.

Mais informações podem ser obtidas com os organizadores locais.

Clique na imagem seguinte pra ver a programação completa....



https://www.obidos.net.br/index.php/midias/pra-voce/7951-xxxv-festival-do-jaraqui-acontece-no-dia-8-em-junho-no-museu-integrado#sigProIdae4b5fde6f View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br