Imagem peregrina de Senhora Sant’Ana é recebida por obidenses em Belém

Belém, PA – 30 de maio de 2025 — A capital paraense viveu um momento de fé e emoção nesta sexta-feira (30) com a chegada da imagem peregrina de Sant’Ana. A recepção pelos obidenses que residem em Belém, ocorreu com uma missa solene às 18h30 na Igreja da Santíssima Trindade, situada na Praça Barão do Rio Branco, reunindo centenas de fiéis em clima de oração e preparação espiritual.

A celebração foi presidida pelo Cardeal Dom Odilo Scherer, Arcebispo de São Paulo, e contou com a presença do Bispo Dom Bernardo Johannes, da Diocese de Óbidos e outros padres, em um encontro que reforçou os laços entre as comunidades católicas da Amazônia e de outras regiões do Brasil.

Padres que participaram da Celebração

No final da celebração, Dom Odilo pediu a Dom Bernardo que falasse sobre o evento de recepção da padroeira dos obidenses em Belém, ocasião em que ele contou um pouco da história da peregrinação de Senhora Sant'Ana.

A passagem por Belém marca mais uma etapa da peregrinação antes da Festividade de Sant’Ana, que ocorrerá de 13 a 26 de julho em Óbidos, no oeste do Pará. A tradicional celebração reúne milhares de devotos todos os anos e é considerada uma das mais importantes manifestações religiosas da região.

Obidenses junto com Dom Bernardo e Sant´Ana

Caminho de Fé

A peregrinação de 2025 teve início no dia 11 de maio, com o lançamento do Cartaz da Festividade na Catedral de Sant’Ana, em Óbidos. Com o tema “Ancorados na esperança, peregrinamos com Sant’Ana”, a imagem da padroeira iniciou seu percurso visitando fiéis em diversas cidades da Amazônia.

No dia 12 de maio, a imagem chegou a Santarém, onde permaneceu até o dia 18, participando de celebrações que mobilizaram a comunidade local. Em seguida, seguiu para Macapá, capital do Amapá, onde permaneceu até o dia 29, visitando residências de devotos obidenses e encerrando sua estadia com uma missa no Santuário de Fátima.

Agora, em Belém, a imagem encerra a terceira fase do seu trajeto, tradicionalmente composto pelas cidades de Santarém, Macapá, a capital paraense e finalmente em Manaus, antes de retornar a Óbidos para as grandes celebrações de julho.

Festividade em Óbidos

A Festividade de Sant’Ana em Óbidos acontecerá de 13 a 26 de julho e contará com uma ampla programação religiosa e cultural. Entre os destaques estão o Círio Fluvial, as novenas e romarias, além da grande procissão e missa solene no dia 26, data dedicada à padroeira Sant’Ana.

Para os devotos, a missa celebrada hoje em Belém representa não apenas uma etapa do trajeto da imagem, mas um momento de renovação da fé e de união em torno dos valores cristãos. A expectativa cresce entre os fiéis que se preparam para participar da festividade, reafirmando a devoção e a tradição centenária em homenagem a Sant’Ana.

Galeria de Fotos....



www.obidos.net.br - Fotos de João Victor Canto