Abertas as inscrições aos concursos de Carimbó e Quadrilhas Juninas para o Festival Arraiá dos Pauxis 2025

A Prefeitura Municipal de Óbidos, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SEMCUT), divulgou nesta semana os Editais de Chamamento Público nº 001/2025 e nº 002/2025, que tratam da realização do III Concurso Intermunicipal de Carimbó e do IV Concurso Intermunicipal de Quadrilhas Juninas. Os eventos integram a programação do tradicional Festival Junino Arraiá dos Pauxis 2025, celebrado na cidade de Óbidos, no Baixo Amazonas.

As duas competições acontecerão no dia 21 de junho de 2025 (sábado), na Praça da Cultura, situada na Rua Justo Chermont, s/n - Centro, Óbidos/PA. A programação tem início às 19h, com as apresentações dos grupos de carimbó. O Concurso Intermunicipal de Carimbó começa pontualmente às 19h30, e contará com um intervalo máximo de 10 minutos entre uma apresentação e outra.

Logo após a finalização das apresentações de carimbó, terá início o IV Concurso Intermunicipal de Quadrilhas Juninas, com previsão de início 30 minutos após a última apresentação do carimbó, mantendo-se também o intervalo máximo de 10 minutos entre os grupos.

Inscrições abertas e gratuitas

Os interessados em participar dos concursos poderão se inscrever gratuitamente no período de 01 a 15 de junho de 2025, até às 23h59. As inscrições podem ser feitas de duas formas:

Online , através do e-mail: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.

, através do e-mail: Presencialmente, de segunda a sexta-feira, das 8h às 13h, na sede da SEMCUT, localizada na Rua Ildefonso Guimarães, nº 48 – Centro, Óbidos/PA

A participação está condicionada ao envio da documentação exigida nos respectivos editais.

O Festival Arraiá dos Pauxis é um dos maiores eventos culturais da região, reunindo tradições, dança e música em celebração às festas juninas amazônicas. A realização dos concursos de Carimbó e Quadrilhas reforça o compromisso da Prefeitura de Óbidos com a valorização da cultura popular e a integração entre municípios da região.

Mais informações e os editais completos estão disponíveis a seguir ou pelo e-mail informado.

- EDITAL 01 - III Concurso Intermunicipal de Carimbó

- EDIAL 02 - IV Concurso Intermunicipal de Quadrilhas Juninas

www.obidos.net.br