Barco da Bienal das Amazônias recebe visita de estudantes em Óbidos

Óbidos está recebendo, desde o dia 2 de junho, a embarcação da Bienal das Amazônias — um projeto artístico e cultural itinerante que vem promovendo experiências sensoriais e educativas por onde passa. A visitação segue até esta quinta-feira (5), na Rampa do Tilheiro, no Bairro Cidade Nova.

Projetado pelo renomado artista boliviano Freddy Mamani, o barco é uma verdadeira obra de arte flutuante. Com uma estética que homenageia as culturas andinas e amazônicas, a embarcação integra o projeto Sobre as Águas e oferece uma programação gratuita e aberta ao público. A curadoria é de Keyna Eleison, diretora de Conteúdo e Pesquisa do Instituto Bienal das Amazônias.

Na manhã desta terça-feira (3), nossa equipe de reportagem acompanhou a visita de alunos da Escola Frei Edmundo Bonckosk, que participaram de atividades pedagógicas conduzidas por arte-educadores a bordo do Barco. Durante a visita, os estudantes puderam conhecer a história do barco, interagir com as obras e refletir sobre as identidades culturais da Amazônia.

As ações pedagógicas fazem parte das visitas mediadas, que devem ser previamente agendadas. Professores e responsáveis por grupos escolares, universitários ou de ONGs podem realizar o pré-agendamento por meio dos links abaixo. O retorno da confirmação é feito em até 48 horas:

O barco está aberto à visitação até quinta-feira, das 10h às 12h (última entrada às 11h30) e das 14h às 19h (última entrada às 18h30).

Segundo Felipe de Souza, membro da equipe do projeto, a embarcação já passou por Belém, Marabá e Santarém antes de atracar em Óbidos. A iniciativa busca, além de levar arte à população ribeirinha, fortalecer os vínculos afetivos e culturais entre os povos amazônicos.

Felipe explicou que o CCBA (Centro Cultural Bienal das Amazonas), localizado na região central de Belém, surgiu com o objetivo de divulgar a arte contemporânea das Amazônias. O projeto atua em duas frentes: a primeira foi a realização da primeira edição da bienal em 2023, em Belém; a segunda envolve itinerâncias, como o projeto "Bienal sobre as Águas", um barco que leva arte, cultura e educação a diferentes cidades. A proposta é integrar públicos diversos, promover acesso cultural e fortalecer o senso de comunidade entre os povos da Amazônia, que é uma região internacional e multicultural.

Além das visitas guiadas, o projeto oferece oficinas culturais no Ateliê Sobre as Águas, também a bordo. Na quarta-feira (4), será realizada a oficina “Colagem, cores e formas: Identidades e iconografias andinas e amazônidas”, e na quinta-feira (5), “Escrevivências com as águas” — ambas com início às 16h. A participação é gratuita, e crianças devem estar acompanhadas por um responsável.

A Bienal das Amazônias em Óbidos é uma oportunidade única de vivenciar arte, educação e pertencimento em um cenário que integra natureza, cultura e saberes tradicionais.

www.obidos.net.br - Fotos de Vander N Andrad