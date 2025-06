Baile das Estrelas homenageia obidenses em Belém do Pará

Belém, 31 de maio de 2025 – O Salão de Festas Municipal, em Belém do Pará, foi palco de uma noite memorável neste sábado com a realização do Baile das Estrelas. Organizado pelo renomado jornalista Aristides Dias (Tidão), o evento celebrou as conquistas de obidenses que se destacaram em suas carreiras, reunindo a colônia de Óbidos na capital paraense.

O Baile das Estrelas homenageou três personalidades de destaque: Otávio Albuquerque, Juiz de Direito em Belém do Pará; Manuel Ayres, pesquisador e professor da Universidade Federal do Pará (UFPA); e Ana Claudete, reconhecida por suas significativas contribuições em sua área de atuação como Bancária. Cada um deles foi celebrado por suas realizações que enchem de orgulho a comunidade obidense. Na ocasião da entrega dos troféus, o escritor obidense Ademar Amaral, fez um breve histórico do Professor Manuel Ayres, relatando a sua trajetória para o público presente. A placa do Prof. Manuel Ayres foi recebido por sua filha.

A noite foi marcada por muita animação, com música ao vivo e um show de humor que encantaram os presentes. As apresentações de Maurício Jr. e Telma Almeida agitaram o público, enquanto o humorista Adilson Alcântara arrancou risadas com seu talento único.

O Baile das Estrelas reforçou os laços da comunidade obidense em Belém, proporcionando uma noite de confraternização, alegria e reconhecimento. Eventos como este destacam a importância de valorizar talentos locais e celebrar as conquistas que inspiram a todos.

Galeria de Fotos....



