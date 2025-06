Festividade de Santa Maria 2025 encerra com carreata, missa e Coroação de Maria

Óbidos, 31 de maio de 2025 – Após uma semana intensa marcada por manifestações de fé e religiosidade, a tradicional Festividade de Santa Maria em Óbidos encerrou neste sábado, 31 de maio, com uma programação emocionante que reuniu centenas de devotos.

A celebração final teve início com uma grandiosa Carreata de Santa Maria. Saindo da Catedral de Sant'Ana, o cortejo percorreu diversas comunidades católicas da cidade, simbolizando a união dos fiéis. As paradas incluíram as igrejas de Nossa Senhora de Lourdes, São Pedro no Bela Vista, Sagrado Coração de Jesus na Cidade Nova, Nossa Senhora de Fátima, São Francisco, Santa Clara e Matriz de São Marinho de Lima. A carreata, expressão pública de devoção, retornou à Catedral de Sant'Ana por volta das 19h30.

Ali, no coração religioso de Óbidos, realizou-se o momento mais aguardado da noite: a solenidade de Coroação de Santa Maria. Presidida pelo padre Adalberto Santos, a cerimônia revestiu-se de grande beleza e significado espiritual. A coroação da Virgem Maria é um ato profundamente simbólico na tradição católica, representando a sua elevação como Rainha do Céu e da Terra. Este ritual constitui o quinto mistério glorioso do Santo Rosário e é especialmente celebrado durante o mês de maio, dedicado à Maria.

Após a coroação, os fiéis se dirigiram ao Cliper de Sant'Ana, onde o encerramento da festividade continuou em um ambiente de fraternidade e celebração comunitária, com leilões e bingos.

A Festividade de Santa Maria 2025, que teve início na segunda-feira, dia 26 de maio, reafirmou mais uma vez a profunda devoção mariana da comunidade de Óbidos, encerrando-se com sucesso após uma semana de orações, missas e eventos que fortaleceram os laços de fé e tradição.

Galeria de Fotos....

























































View the embedded image gallery online at:
https://www.obidos.net.br/index.php/noticias/7953-festividade-de-santa-maria-2025-encerra-com-carreata-missa-e-coroacao-de-maria#sigProId64d2dd3d10











































































View the embedded image gallery online at:
https://www.obidos.net.br/index.php/noticias/7953-festividade-de-santa-maria-2025-encerra-com-carreata-missa-e-coroacao-de-maria#sigProIdcd66e849b0

www.obidos.net.br – Fotos de Vander N Andrade