ÓBIDOS: Esporte Pauxis e Óbidos.Com decidem a Final da XVIII Edição do Campeonato de Futsal Adulto do Mariano

A emoção do futsal obidense está chegando ao auge. O Mariano Futebol Clube (MFC) sedia a XVIII Edição do Campeonato de Futsal Adulto do Mariano, que agora entra em sua grande decisão. Após duas semifinais eletrizantes, Esporte Pauxis e Óbidos.Com garantiram vaga na final, marcada para o dia 29 de novembro, às 20h15, na quadra coberta do Leão Azul Obidense (MFC).

A primeira semifinal aconteceu na sexta-feira (21), com o confronto entre Juventude e Esporte Pauxis. Em um duelo equilibrado, o jogo terminou empatado em 3 a 3 no tempo normal e permaneceu sem gols na prorrogação. Nos pênaltis, o Esporte Pauxis mostrou mais precisão e venceu por 4 a 1, garantindo a classificação para a final.

No sábado (22), foi a vez de Óbidos.Com e ADT entrarem em quadra. Em uma partida movimentada, o Óbidos.Com venceu por 8 a 4, conquistando a segunda vaga para a decisão. As arquibancadas do Mariano receberam um excelente público, que acompanhou de perto os confrontos decisivos e vibrou com o alto nível do futsal apresentado.

Premiação

De acordo com o presidente do MFC, Augusto Ribeiro, a premiação da XVIII edição será distribuída da seguinte forma:

Campeão: R$ 10.000,00

R$ 10.000,00 Vice-campeão: R$ 4.000,00

R$ 4.000,00 Artilheiro: R$ 200,00

Além disso, troféus e medalhas serão entregues às equipes e atletas destaques da competição, que reúne jogadores de grande qualidade de Óbidos e região.

O Óbidos.Com chega à final em busca de seu quarto título e do bicampeonato consecutivo, consolidando sua hegemonia no torneio. Já o Esporte Pauxis, que eliminou o favorito B13, entra em quadra com a motivação de conquistar um título inédito. Vale lembrar que o Reysol é o maior vencedor de títulos com cinco campeonatos conquistados.

A expectativa é de casa cheia e de uma grande final para celebrar mais uma edição de sucesso do tradicional Campeonato de Futsal Adulto do Mariano.

www.obidos.net.br - Informações e Fotos MFC