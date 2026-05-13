Livro de Silvia Dorian sobre acolhimento familiar é lançado em Belém

A escritora e facilitadora de experiências de autoconhecimento Silvia Dorian lançou neste sábado, 16 de maio, em Belém do Pará, o livro “Meu filho namora com João e minha filha com Maria”. O dia de Autógrafo ocorreu na Casa do Saulo, localizada no Hotel Atrium Quinta de Pedras, reunindo amigos, familiares e admiradores da autora.

Por volta das 17h, Silvia iniciou a sessão de autógrafos e recepção ao público. Em seguida, foi realizada uma roda de conversa, momento em que os participantes puderam dialogar com a autora sobre os temas abordados na obra.

O livro propõe uma reflexão sobre o processo de aceitação familiar, abordando a trajetória “do medo à aceitação” e destacando a importância do respeito e da conexão entre pais e filhos LGBTQIAPN+. A publicação é voltada especialmente para pais e familiares que desejam compreender melhor e acolher seus filhos.

Com uma abordagem educativa e sensível, a obra enfatiza o acolhimento como ferramenta fundamental para o fortalecimento dos vínculos familiares, promovendo valores como amor, respeito e empatia.

Durante o lançamento, Silvia Dorian destacou a importância simbólica do momento em sua trajetória pessoal e profissional.

“Hoje é um dos dias mais importantes da minha vida: o lançamento do meu livro ‘Meu Filho Namora com João e Minha Filha com Maria’. Esse livro nasceu do amor, da escuta e da dor transformada em acolhimento. Dentro dele existem histórias felizes, histórias difíceis, histórias de conflito, medo, descoberta, mas acima de tudo, histórias reais”, afirmou.

A autora ressaltou ainda que a publicação reúne relatos de famílias que enfrentaram o impacto da descoberta da orientação sexual de seus filhos e precisaram reconstruir as relações familiares a partir do acolhimento.

“Histórias de famílias que viveram o impacto da descoberta da orientação sexual dos seus filhos e precisaram aprender, aos poucos, a reconstruir o amor sem condições. Porque amar, muitas vezes, também é deixar partir o filho idealizado para acolher o filho real. E talvez esse seja um dos maiores exercícios de amor que um ser humano pode viver”, declarou.

Silvia também enfatizou que o objetivo do livro é aproximar as famílias e incentivar o diálogo.

“Esse livro não foi escrito para dividir. Foi escrito para aproximar. Para criar pontes. Para ajudar pais e mães a compreenderem que o amor continua possível e necessário, mesmo quando a vida segue caminhos diferentes daqueles que imaginamos. Hoje eu não lanço apenas um livro. Eu lanço uma conversa que precisa existir”, concluiu.

Sobre a autora

Silvia Dorian é instrutora de Yoga e meditação, além de facilitadora de experiências voltadas ao autoconhecimento e bem-estar. Ela também é idealizadora do canal “Entre Nós”, projeto direcionado ao acolhimento de pais e familiares de pessoas LGBTQIAPN+.

Autora do livro “Meu Filho Namora com João e Minha Filha com Maria”, Silvia compartilha, por meio de aulas, vivências e conteúdos digitais, caminhos de reconexão, respeito e fortalecimento dos vínculos familiares.

GALERIA DE FOTOS....



https://www.obidos.net.br/index.php/noticias/8656-livro-de-silvia-dorian-sobre-acolhimento-familiar-e-lancado-em-belem#sigProId251e720af4 View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br