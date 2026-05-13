Peregrinação de Sant’Ana em Belém encerra neste sábado (16) com missa e confraternização

A peregrinação da imagem de Senhora Sant’Ana em Belém do Pará encerra neste sábado, dia 16 de maio, após semanas de visitas às residências de obidenses e amigos devotos da padroeira de Óbidos que vivem na capital paraense. Desde o dia 28 de abril, a imagem peregrina percorreu dezenas de lares, levando momentos de oração, fé e união entre as famílias.

As visitas foram concluídas nesta sexta-feira, dia 15, com a passagem da imagem pela residência da família Canto, encerrando oficialmente a programação de visitas domiciliares realizadas durante a permanência da santa em Belém.

O encerramento da peregrinação acontecerá na Paróquia de São Raimundo Nonato, localizada na Avenida Senador Lemos, no bairro do Telégrafo, em Belém. A programação terá início às 18h, com a celebração da Santa Missa, reunindo os fiéis em um momento especial de reflexão, agradecimento e devoção pelos dias vividos durante a peregrinação.

Após a celebração religiosa, os participantes serão convidados para uma confraternização no salão da paróquia, com entrada pela Travessa Manoel Evaristo, ao lado da igreja. O encontro contará com leilões, bingos e venda de lanches, promovendo integração entre os obidenses residentes em Belém e fortalecendo os laços de amizade e fé entre os devotos de Senhora Sant’Ana.

A coordenação da peregrinação convida todos os devotos e amigos da padroeira dos obidenses para participarem deste momento de despedida da imagem peregrina em Belém.

Após encerrar a programação na capital paraense, a imagem de Senhora Sant’Ana seguirá peregrinação por outras cidades da região Norte. O próximo destino será Macapá, capital do Amapá, seguindo posteriormente para Santarém e Manaus.

Estamos divulgando as fotografias cedidas pela Coordenação das últimas visitas realizadas nesta semana, registrando os momentos de fé e devoção vividos pelos obidenses durante a passagem da imagem peregrina por Belém.

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www.obidos.net.br - Fotos cedidas pela Coordenação da Peregrinação em Belém