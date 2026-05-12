ÓBIDOS: Comunidade Santa Maria divulga programação da festividade 2026, confira

A Comunidade Santa Maria, em Óbidos, divulgou oficialmente a programação da Festividade de Santa Maria 2026, que acontecerá entre os dias 25 e 31 de maio, reunindo fiéis, famílias e comunidades católicas em momentos de fé, oração, partilha e evangelização.
Com o tema “Maria, ensina-nos a ser família de Deus”, a festividade deste ano convida os devotos a refletirem sobre o papel de Maria como exemplo de acolhimento, união e amor cristão. Em mensagem dirigida à comunidade, o pároco Pe. Adalberto Santos destacou que a celebração será um verdadeiro retiro comunitário, incentivando os fiéis a fortalecerem os laços de fraternidade e cuidado mútuo.
A programação contará com círio, caminhadas, celebrações litúrgicas, noites temáticas, missas, carreata e a tradicional coroação de Nossa Senhora, além da participação de diversas pastorais, movimentos religiosos e comunidades convidadas.
Antes do início oficial da festividade, a comunidade realizará, no dia 4 de maio, às 18h, a Santa Missa com bênção e envio das imagens para peregrinação. Entre os dias 5 e 16 de maio, acontecerá a peregrinação da imagem de Santa Maria pelas residências das famílias da comunidade.
Durante todo o período festivo, as celebrações acontecerão às 19h30, na Catedral de Sant’Ana. No dia 25 de maio, data do círio, haverá alvorada festiva às 5h30, com saída em frente à Catedral.
A coordenação também informou que, durante a festividade, o público poderá participar das programações sociais no Cliper de Sant’Ana, com venda de comidas típicas, atrações culturais, leilões de oferendas e bingos.
O encerramento acontecerá no domingo, 31 de maio, com Santa Missa, celebração de batismo, carreata e a tradicional coroação de Nossa Senhora na Catedral de Sant’Ana.
PROGRAMAÇÃO DA FESTIVIDADE SANTA MARIA 2026
DIA 25/05/2026 – SEGUNDA-FEIRA – DIA DO CÍRIO
Tema: “Mulher, eis o teu filho. Filho, eis a tua mãe.”
- Saída: Centro Comunitário Santa Maria
- Trajeto: Tv Bom Jesus, Rua Justo Chermont, Tv Eloy Simões, Praça Barão do Rio Branco e Catedral de Sant’Ana.
DIA 26/05/2026 – TERÇA-FEIRA – VOCAÇÃO
Tema: “No sim de Maria nasce todo chamado.”
- Saída: Residência da família de Bruno e Leni.
- Comunidade convidada: Nossa Senhora de Lourdes.
DIA 27/05/2026 – QUARTA-FEIRA – ORAÇÃO
Tema: “Sagrada Família de Nazaré nosso modelo de amor e oração.”
- Saída: Residência da família de Dalva e Vitor.
- Comunidade convidada: Sagrado Coração de Jesus – Cidade Nova.
DIA 28/05/2026 – QUINTA-FEIRA – MISSÃO
Tema: “Com Santa Maria, somos enviados em missão.”
- Saída: Residência da família de Diego e Adriana.
- Comunidade convidada: Nossa Senhora de Fátima.
DIA 29/05/2026 – SEXTA-FEIRA – EVANGELIZAÇÃO
Tema: “A exemplo de Maria, sejamos uma família que acolhe e evangeliza.”
- Saída: Residência de Manoel e Adelina.
- Comunidade convidada: São Pedro.
DIA 30/05/2026 – SÁBADO – PARTILHA – NOITE DAS MARIAS
Tema: “Santa Maria: partilha que nasce na família.”
- Saída: Residência da família de Pedro e Vânia.
- Participação da Comunidade Santíssima Trindade.
DIA 31/05/2026 – DOMINGO – DIA DA FESTA
Tema: “Maria, ensina-me a ser família de Deus.”
Programação:
- 7h – Santa Missa
- 9h – Celebração do Batismo
- 18h – Carreata saindo da Catedral
- 19h30 – Coroação de Nossa Senhora
INFORMES DIVERSOS
- Dia 4 de maio, às 18h: Santa Missa com bênção e envio das imagens para peregrinação.
- De 5 a 16 de maio: peregrinação da imagem de Santa Maria nas residências da comunidade.
- Dia 25: alvorada festiva às 5h30 em frente à Catedral.
- Durante a festividade, as celebrações acontecerão às 19h30 na Catedral de Sant’Ana.
- O Cliper de Sant’Ana contará com comidas típicas, atrações culturais, leilões de oferendas e bingos durante a programação festiva.
- A coordenação agradeceu a colaboração e participação dos fiéis, desejando que a festividade seja um momento de graça, oração e fortalecimento da fé.
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