Ilha Grande e Arapucu decidem a XIV Copa de Futebol do Interior de Óbidos

O Estádio Municipal Ary Ferreira, em Óbidos, recebeu lotação máxima neste domingo, dia 24, durante as semifinais da XIV Copa de Futebol do Interior de Várzea e Terra Firme 2026. Após duas partidas bastante movimentadas, as seleções de Ilha Grande e Arapucu garantiram vaga na grande decisão da competição, marcada para o próximo final de semana.

Na primeira semifinal, Ilha Grande e Canta Galo protagonizaram um confronto disputado, com boas oportunidades para os dois lados. Superior durante boa parte da partida, a equipe da Ilha Grande venceu por 3 a 1 e confirmou presença na final. Os gols da vitória foram marcados por Brenner, duas vezes, e Salsichão. David descontou para o Canta Galo. Com melhor desempenho em campo, a seleção da Ilha Grande assegurou a classificação para a decisão.

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Na_segunda_semifinal, Arapucu e Matá fizeram outro duelo bastante movimentado. O Arapucu abriu o placar com Victor e ampliou ainda no primeiro tempo com Marquinho, em cobrança de pênalti. O Matá conseguiu diminuir no fim da etapa inicial. No segundo tempo, Rony marcou mais um para o Arapucu, fechando o placar em 3 a 1 e garantindo a classificação da equipe para a grande final da competição.

GALERIA DE FOTOS SEGUNDO JOGO....



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Com_os_resultados,_Ilha Grande e Arapucu disputarão o título da XIV Copa de Futebol do Interior de Várzea e Terra Firme 2026, em partida marcada para o próximo final de semana, no Estádio Ary Ferreira.

De acordo com a organização do torneio, coordenado pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - Semel, a edição deste ano contará com uma premiação total de R$ 40 mil destinada aos finalistas.

www.obidos.net.br - Fotos de Vander N Andrade