Dr. Evander Batista defende Memorial Acadêmico e é promovido a Professor Titular da UFPA

O obidense professor doutor Evander de Jesus Oliveira Batista foi aprovado na defesa pública de Memorial Acadêmico e promovido à classe de Professor Titular do Núcleo de Medicina Tropical da Universidade Federal do Pará - UFPa, durante sessão realizada no auditório do Núcleo de Medicina, em Belém.

A defesa ocorreu em abril de 2026, perante Comissão Especial de Avaliação constituída pela professora titular doutora Maria da Conceição Nascimento Pinheiro, da UFPA, que presidiu a banca, além dos professores titulares doutores Roberto Vilhena do Espírito Santo, Fabio Pacheco Estumano da Silva e Samuel da Luz Borges, todos membros externos vinculados ao Instituto Federal do Pará (IFPA).

Durante a apresentação, o professor destacou sua trajetória acadêmica, científica e profissional, evidenciando atuação nas áreas de ensino de graduação e pós-graduação, pesquisa, extensão e gestão universitária.

Entre as contribuições apresentadas no memorial, foram ressaltadas as atividades desenvolvidas na coordenação da Residência Multiprofissional em Saúde da Mulher, em Bragança, e da Comissão de Residência Multiprofissional da UFPA (COREMU). Também foram destacados os trabalhos realizados no Programa de Pós-Graduação em Doenças Tropicais, com orientações de dissertações de mestrado e teses de doutorado.

Evander também destacou a sua participação em grupos de pesquisa voltados à Parasitologia Tropical, Protozoologia e Neurofarmacologia, além da publicação de artigos científicos em periódicos internacionais de alto impacto, como Scientific Reports (Nature), Parasitology Research, Frontiers in Cellular and Infection Microbiology, PLOS Neglected Tropical Diseases e Neurochemistry International.

Outro ponto enfatizado foi a sua atuação extensionista como docente, especialmente no projeto “Solidários da Saúde”, desenvolvido durante a pandemia da Covid-19, que mobilizou mais de 200 pessoas na distribuição de insumos inovadores para profissionais da saúde.

Após a exposição do memorial, os avaliadores realizaram questionamentos sobre a trajetória acadêmica do professor, todos respondidos “com clareza e segurança”, segundo a ata da sessão.

Ao final da avaliação, a Comissão Especial concluiu que o professor Evander Batista atende aos requisitos exigidos para a promoção funcional e emitiu parecer favorável à ascensão ao cargo de Professor Titular do Núcleo de Medicina Tropical da UFPA.

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