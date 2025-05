Inscrições para o Enem 2025 começam na próxima segunda-feira, 26 de maio

Atenção, estudantes!

A partir do dia 26 de maio, próxima segunda-feira, estarão abertas as inscrições para o Enem 2025, o exame que pode transformar o seu futuro. Fique ligado e não perca essa oportunidade de dar um grande passo rumo aos seus sonhos!

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil. Com a sua nota, você poderá:

✅ Concorrer a vagas em universidades e institutos federais públicos por meio do Sisu;

✅ Conquistar bolsas de estudo de 50% ou 100% em instituições privadas pelo Prouni;

✅ Ingressar em faculdades privadas com o apoio do Fies, que oferece financiamento estudantil.

Prepare seus documentos, fique atento ao prazo e garanta sua inscrição no site oficial do Enem. Não deixe para a última hora! O Enem 2025 é a sua chance de alcançar novos horizontes na educação. www.obidos.net.br - Fonte: Informações oficiais do Enem 2025.