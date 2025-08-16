USF Zuraia Conti Galati promove ação do Agosto Dourado em valorização à amamentação

Na última terça-feira (19), a Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Unidade de Saúde da Família (USF) Zuraia Conti Galati, realizou um evento especial alusivo ao “Agosto Dourado”, mês dedicado à conscientização sobre a importância da amamentação.

A programação contou com repasse de informações para gestantes e puérperas, além da imunização de crianças recém-nascidas, reforçando a atenção à saúde materno-infantil. O foco principal do encontro foi destacar os benefícios do aleitamento materno, tanto para o bebê – especialmente nos primeiros seis meses de vida – quanto para a saúde da mãe.

Ação de Agosto Dourado

Segundo a equipe organizadora, o momento foi essencial para fortalecer o vínculo entre famílias e profissionais de saúde, além de incentivar práticas que contribuem para o desenvolvimento saudável da criança.

O “Agosto Dourado” simboliza a luta pela conscientização sobre o aleitamento materno, considerado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) um dos pilares mais importantes para a promoção da saúde na primeira infância. A iniciativa reforça o compromisso da Secretaria Municipal de Saúde em cuidar da vida desde o início e oferecer suporte às mães nesse período tão importante.

